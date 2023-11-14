HEDEP’ten Bahçeli’ye sert tepki: ‘Senin tehditlerinden korkacak değiliz’

Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:41

Güncelleme: 14.11.2023 - 13:41

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakırhan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı açık hedef gösterip "AYM başkanının dilinin altında eveleyip gevelediği asıl maksadı, asıl düşüncesi nelerden ibarettir? AYM başkanının haddini çok açık bir şekilde aştığını düşünüyoruz. Türk devletiyle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git" ifadelerine tepki gösterdi.

Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

“Yargıtay ve AYM üzerinden başlayan bir tartışma var. Biz buna ilk günden beri darbeye teşebbüs dedik. Asıl darbe Saray tarafından yürürlüğe konulmuştur. Erdoğan açık bir dille Yargıtay’a destek vererek, darbeye destek olmuştur.

Bu teşebbüsün başında olduğunu bir kez daha aleni bir şekilde ifade etmiştir. Bu darbe teşebbüsünün asıl vurucu güçü küçük ortaktır. Küçük ortak bugün yine esip gürlüyordu. Her hafta bir gün esip gürlemenin dışında başka bir bildiği yok.

Biz de bu salonda küçük ortağa, biz demokrasi için ağır bedeller ödedik, senin tehditlerinden korkacak durumda değiliz diyoruz. Haddine bak, işine bak, bu kim ve nefret dilini terk et diyoruz.

Küçük ortak zaten düşüncesini açık ediyor. Anayasa Mahkemesi’ni kapatağız ya da kendimize benzeteceğiz diyor.

Kendilerine benzeyen hiçbir şeyden bu millete hayır gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz.

İktidar bu darbe teşebbüsüyle aslında tabuta konulan hukuk sistemine son çiviyi çakmak istiyor.

Erdoğan açıklamaları bu yaşananların önceden hazırlanmış bir darbe teşebbüsü olduğunu ortaya koyuyor.

Bir taraftan yeni Anayasa tartışmaları yapıyorlar, diğer taraftan da yargı darbesine destek çıkıyorlar.”