HEDEP'ten muhalefete yerel seçim mesajı! 'Biz Mansur Yavaş'a bile oy verdirttik'

Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:10

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:14

HEDEP Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Genel itibariyle yerel seçimlere ilişkin gündemlerin konuşulduğu toplantıda Tuncer Bakırhan, yerel seçimlerin ardından partisinin gerçekleştirdiği halk toplantılarında muhalefete yönelik kırgınlık ortaya çıktığını, Türkiye genelinde aday çıkarma fikrinin buradan doğduğunu ifade etti.

"MANSUR YAVAŞ'A BİLE OY VERDİRTTİK"

81 ilde aday çıkarma eğiliminin bir pazarlık unsuru olmadığına işaret eden Bakırhan, "2015'ten beri bir şekilde desteklediğimiz muhalefet, seçilen belediye başkanlarımız yerine kayyum atandığında yeterli tepkiyi göstermedi. Bölgedeki sorunlara ilgisiz kaldı. Ancak sorunların çözümüne katkı sunacaksa da herkesle oturur konuşuruz" dedi.

Bakırhan, "Destekleyeceğimiz aday eğer olursa kapsayıcı, Türkiye'deki mozaiğe saygı gösterecek bir aday olmalı. Sağcı, milliyetçi ve ırkçı bir adaya ne olursa olsun tabanımız oy vermeyecektir. Biz 2019'da Mansur Yavaş'a bile oy verdirttik fakat bu seçim 2019 ile aynı olmayacak" diye konuştu.

"KAYYUMLAR CAMİLERİ BİLE SATIYOR!"

HEDEP'in yerel yönetimlerde kazandığı ve sonradan AKP tarafından kayyum atanan belediyelerin borcunu yüzde 1127 oranında arttırdığı bilgisini paylaşan Bakırhan, kayyum belediye başkanlarının belediyelere ait camiler ve ibadet yerleri de olmak üzere taşınmaz malları sattığını belirtti.

Doğu'da aday başvurularının alındığını Batı'daki kentlerde ise sürecin hızlandırılacağını açıklayan Bakırhan, yalnızca partililerden oluşmayan, sözkonusu bölgenin en az yüzde 2-3'ünün oy kullanacağı bir önseçim uygulaması yapılacağını söyledi.

HEDEP AKP İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

HEDEP'in AKP ile seçime yönelik gizli görüşmeler yaptığı iddialarına yanıt veren Tülay Hatimoğulları ise, "Kapalı kapılar ardında hiçbir siyasi partiyle bir araya gelmedik. Bundan sonra da eğer görüşme olacaksa kamuoyu ve basına açık, şeffaf yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin ittifak ve işbirliklerini yalnızca seçime yönelik dizayn ettiğini bunun geniş çerçevede bir mücadele ittifakı kurulmasını engellediğini öne süren Hatimoğulları, seçimden önce kurulan, partisinin de yer aldığı Emek Ve Özgürlük İttifakı'nı örnek göstererek güncel sorunlara ilişkin devamlı bir mücadele ve dayanışma örneğinin ortaya konulduğunu vurguladı.