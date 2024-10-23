Hekimler Yenidoğan Çetesi iddianamesindeki ruhsatı iptal edilmeyen hastanelere dikkat çekti

Yayınlanma: 23.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.10.2024 - 04:00

Hekimler, iddianamede yer alan 19 hastaneden yalnızca 10’unun ruhsatının iptal edilmesine dikkat çekiyor. Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Recep Koç, “Sağlık bakanı çete ayağından konuşuyor ama kendi memurları hakkında herhangi bir disiplin soruşturması yapılmış mı? Açığa alınmış mı? Hiçbir bilgi yok” dedi.

‘ZİNCİR HASTANELERE SEVKIYAT’ MI?

Koç, “İddianamede adı geçen 19 hastaneden 10 tanesinin ruhsatı iptal edilmiş. Ama geri kalanların özelliği ne? Geri kalan hastaneleri kim koruyor? Bu hastane sahiplerinde AKP’li olduğu görülürse, acaba birilerinin daha mı çok siyasi nüfuzu fazla?” ifadelerini kullandı. Koç, “Acaba bu küçük hastaneler kapatılıp, büyük zincir hastanelere hasta sevkiyatı mı sağlanacak? Aynısı şehir hastanelerinde yapıldı. Bildiğiniz gibi hekim ruhsatlar araba plakaları gibi.‘Hastane açayım’ deyip ruhsat isteyemiyorsunuz. Bir hekim kadroları var milyonlardan bahsediliyor. Acaba böyle bir olay da mı dönüyor içinde” açıklamasında bulundu.

Olayın CİMER şikâyetiyle ortaya çıktığını anımsatan Koç, “Özel hastaneler şubesi var bakanlıkta, bunlar denetliyor. Ayrıca SGK’nin denetim ekipleri var. Bu yıllardır devam eden bir şey. Neden ortaya çıkarılmamış CİMER şikâyetiyle üzerine gidilmiş” sorusunu gündeme getirdi.