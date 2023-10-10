Helal Akreditasyon Kurumu’nun uzman yardımcılığı ilanı tepki çekti

Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 04:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın yapamadığı sağlıklı besin denetimleri ve standartları sağlayacak kurumun, tartışmalı alım yöntemi ile alım ilan etmesi aslında kendi ile çelişen bir durum” dedi.

‘BUNUN ADI TORPİLDİR’

Yalçınkaya, “Mülakat tartışmaları, Cumhurbaşkanlığı’nın bu tartışmalara sessiz kalması, Cumhurbaşkanının seçim vaadi olan ‘Mülakatları kaldıracağız’ vaadine sahip çıkmaması, bakanların açıklamaları; bu alım yöntemini meşrulaştırdı” ifadelerini kullandı.

Tüm kurumlarda hızlıca bu alım yönteminin yaygınlaştırıldığını kaydeden Yalçınkaya, “Mesela Milli Eğitim Bakanı ‘kameralı mülakattan’ bahsetti. Kameralı mülakat durumu daha şeffaf hâle getirmiyor. Ancak gençlere ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler.

Söz konusu ilanda kamerayla ilgili de bir ibare yok. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın alımlarında da ‘kamera kaydı alınmayacaktır’ ibaresine yer verilmişti” diye konuştu. Yalçınkaya, “Sıralamayı tamamen sözlü sınav belirliyor. KPSS sadece sözlü sınava girişte etkili. Bunun adı torpildir” ifadelerini kullandı.

