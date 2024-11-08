Helikopterlerin kalkış yapmadıklarını bakan Yumaklı da doğruladı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2024 - 04:00

Cumhuriyet’in gündeme getirdiği yangınla mücadelede görevli helikopterlerin yangın sırasında kalkış yapmadıkları iddiası, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından da doğrulandı. Yumaklı, helikopterlerin kalkış yapmadığını kabul etti. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, bu yıl yangınla mücadele için alınan önlemler hakkında bilgi istediği soru önergesinde, ihaleyi alan yüklenici firma THK Gökçen Havacılık-MGİ Defence’nin sözleşmede yazılan yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çekti. Önergesinde, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya bu firmaya hangi yaptırımın uygulandığını sordu.Tarım ve Orman Bakanlığı, CHP’li Bakırlıoğlu’nun soru önergesine verdiği iddiaları doğrulayan yanıtta, yüklenici firma hakkında tutanak tutulduğu ve cezai işlem uygulandığı bildirildi. Firmanın sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle de sözleşmenin fesh edildiği, konunun yargıya taşındığı kaydedildi.

‘SEYRETMİŞLER’

CHP’li Bakırlıoğlu, bakanın açıklamalarını gazetemize değerlendirdi. Yumaklı’nın yanıtının iddialarını kanıtladığını belirten Bakırlıoğlu, şunları söyledi: “Yani görüyoruz ki ‘yabancı pilotların ücretlerini almadığı için helikopterlerin kalkmadığı, yeterli yakıt olmadığı için helikopterlerin yangınlara müdahale edemediği’ gibi iddiaların yer aldığı elimize ulaşan ve kamuoyuyla da paylaştığımız tutanaklar tamamen doğrudur. Sezon boyunca ormanlarımız, ciğerlerimiz cayır cayır yanarken, firmayla ilgili onlarca tutanak ellerindeyken sayın bakan resmen ormanların yanışını seyretmiştir. Ormanlarımız yanarken, seyreden kim varsa derhal istifa etsin.”