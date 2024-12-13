Hendek katliamı davasında Yargıtay verilen hükmü bozdu: Fabrika sahibi 'olası kasttan' yargılanacak

Yayınlanma: 13.12.2024 - 16:12

Güncelleme: 13.12.2024 - 16:17

Sakarya Hendek’te Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda meydana gelen 7’si işçi, 3’ü asker, 10 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın üzerinden dört yıl geçti.

28 Şubat 2022’de yerel mahkemede görülen karar duruşmasında, sanıklar Ali Rıza Ergenç Coşkun ve Yaşar Coşkun hakkında “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 16 yıl 3 ay, Hasan Ali Velioğlu hakkında “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay, diğer sanıklar hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daha sonra sanık Hasan Ali Velioğlu hakkında tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildi. Dosya kapsamında tutuklu tek isim fabrika sahiperinden Yaşar Coşkun olurken kazada yaşamını yitiren ailelerin avukatları sanıkların olası kastla yargılanması için hukuki mücadele verdi.

OLASI KAST İLE CEZANLANDIRILACAK

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Dört yılın ardından Hendek havai fişek katliamı davasında verilen hükmü bozdu.

Yargıtay fabrika sahibi Yaşar Coşkun’un ‘olası kastla’ diğer sanıkların ise bilinçli taksirle cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Avukat Elif Sıla Aşık, kararı olumlu bulduklarını aktardı.

Aşık, “Olursa olsun motivasyonuyla kazanın meydana geldiği ortaya çıktı. Fabrika sahibi Yaşar Coşkun’un olası kastla hüküm verilmesi gerekiyordu. Diğer sanıklar içinde basit taksirle hüküm verilmişti ancak bilinçli taksirden ceza verilmesi gerektiği ifade edildi. Yerel mahkemede yeniden bir yargılama yapılacak. Bu doğrultuda bir karar verileceğini düşünüyoruz. Dosyanın en başından beri özellikle fabrika sahiplerinin olası kastla yargılanmasını istemiştik. İş cinayetlerinde Yargıtay’ın olası kast konusunda aşılamaz dediğimiz sınırı aşarak ‘olası kast’ hükümleri vermeye başladığını görüyoruz” dedi.