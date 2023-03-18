Her ihale 'tanıdığa' gidiyor!

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanların tüm uyarılarına karşı konut çalışmalarına başlayan AKP ihaleleri de hızlandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ birçok ihaleye çıktı. Daha önce de Cumhuriyet’in gündeme getirdiği gibi yeni ihaleleri alan firmaların da AKP yakınlıkları dikkat çekti.

KIZILAY YÖNETİCİSİ

Gaziantep Şehitkamil’deki 571 konut inşaatı ve altyapı düzenlemesi için bakanlık 2 Mart’ta 979 milyon 874 bin 881 bin TL’ye ihaleye çıktı. İhaleyi de Alioğlu Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İlk Yapı İnşaat Ticaret Anonim Şirketi aldı.

Şirkette daha önce yöneticilik yapan Aykut Emrah Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı. Aynı zamanda Polat, Kızılay’da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

(Aykut Emrah Polat)



ESKİ BAKANIN AKRABASI

Yine Gaziantep Şehitkamil’de 464 konut inşaatı, 1 adet 10 dükkânlı ticaret merkezi ve 1 cami inşaatı işi için 2 Mart’ta ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maaliyeti 891 milyon 201 bin 503 TL olarak belirlenen ihaleyi 899 milyon TL’ye Aydur İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Turizm Taşımacılık Hizmetleri Limited Şirketi aldı.

Bayraktar Holding’in yönetim kurulu onursal başkanı Hüseyin Bayraktar, Aydur İnşaat’ın da sahibi. Bayraktar aynı zamanda eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın da akrabası olarak biliniyor. Bayraktar sadece Aydur İnşaat’la birlikte 2011’den bu yana 42 kamu ihalesi aldı. Şirket bu ihalelerden 3 milyar 137 milyon 541 bin 837 TL kazandı.

(Hüseyin Bayraktar)



DEMİREL SATIN ALDI

Bayraktar aynı zamanda İzmir’de yöresel bir banka olarak 1928’de kurulan Egebank’ın da eski sahibi. 1990’da Bayraktar Grubu’na geçen banka, 1998’de eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kardeşi Yahya Demirel tarafından satın alındı. Satın almanın ardından da Bayraktar’ın yaptığı yolsuzluklar 2000 yılında kamuoyuna yansıdı.