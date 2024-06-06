'Her koşulda barışı savunmalıyız' bildirisi: Bakanlık, Diyarbakır Barosu için soruşturma izni vermedi
Adalet Bakanlığı, MSB'nin Kuzey Irak'a yönelik operasyonlarına karşı yayımlanan "Her koşulda barışı savunmalıyız" bildirisine imza veren Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında savcılığın soruşturma izni talebini reddetti.
Adalet Bakanlığı, Türkiye’nin Kuzey Irak'a düzenlediği
operasyonlara karşı yayımlanan bildiride, imzacılar arasında yer alan
Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında savcılığın soruşturma izni
talebi hakkında karar verdi.
MSB'nin 20 Kasım 2022'de başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı’na
karşı Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Tunceli, Mardin, Hakkari, Şanlıurfa, Van,
Siirt, Muş, Batman ve Şırnak baroları "Her koşulda barışı savunmalıyız"
başlıklı bildiri yayımladı.
Bildirinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 12
baro hakkında, TCK'nın 301'inci maddesinde düzenlenen "Türk milletini,
devletini, meclisi, hükümeti, devletin yargı organlarını alenen
aşağılamak" suçundan inceleme başlattı.
11 BARO HAKKINDA GÖREVSİZLİK KARARI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 baro hakkında
görevsizlik kararı verirken, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ve Yönetim
Kurulu üyeleri Ahmet Dağ, Aydın Özdemir, Cemile Turhallı Balsak, Gevriye Atlı,
Mehdi Özdemir, Mehmet Işık, Serdar Özer, Servet Vural, Seyit Rıza Karakaş ve
Zuhal Sayılgan Işık hakkında TCK'nın 301'inci maddesinden soruşturma açılması
için izin istedi.
Savcılığın soruşturma talebini değerlendiren Adalet Bakanlığı, Avukatlık Kanunu'nda "avukatların mesleki faaliyetlerini" düzenleyen 36'ıncı maddesi ile TCK'nin 301'inci maddesindeki suçlarda, ''bakanlığın izni olmadan soruşturmanın açılmayacağını'' düzenleyen TCK'nın 301/4 kapsamında soruşturma izni talebini reddetti.
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