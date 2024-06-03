28 barodan ortak 'kayyum' tepkisi: 'Seçmen iradesine saygı gösterin'
Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilişkin 28 baro ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Siyasi iktidarı kayyum atamalarından vazgeçmeye ve seçilmiş belediye başkanını göreve iade etmeye davet ediyoruz" denildi.
Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı Sıddık Akış'ın gözaltına alınıp
yerine kayyım atanmasına 28 baro ortak açıklamayla tepki gösterdi.
Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl,
Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır,
Isparta, İzmir, Kars, Kocaeli, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Dersim,
Van ve Zonguldak baroları, yayımladıkları açıklamada, "kayyum kararıyla
demokrasi ve hukuk devletinin temeli olan serbest seçim ile seçme ve seçilme
hakkına müdahale edildiği" ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“31 Mart 2024 Tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel
Seçimi ile Hakkari Belediye Başkanlığı seçimini DEM Parti adayı Mehmet Sıddık
Akış kazanmış ve mazbatasını alarak göreve başlamıştır. Hakkari Belediyesi
Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir
soruşturma gerekçe gösterilerek Van’da gözaltına alınmış ve aynı saatlerde Hakkari
Belediyesi Hizmet Binası kolluk güçleri tarafından ablukaya alınarak binada
arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmeler yaşanırken İçişleri Bakanlığı
yaptığı açıklama ile derdest yargılama dosyasını ve yapılan gözaltı işlemini
gerekçe göstererek Hakkari Belediyesi Başkanlığı’na Hakkari Valisi’nin kayyum
olarak atandığını kamuoyuna duyurmuştur.
Son dönemlerde ülkemizde en çok gereksinim duyulan husus
normalleşme ile beraber evrensel norm ve değerlerin tesis edilebilmesidir.
Bunun önkoşulu ise eşitlikçi, özgürlükçü, adil ve barışçıl bir yönetim
anlayışının varlığıdır. Kayyum atama kararıyla, demokrasinin ve hukuk
devletinin temeli olan serbest seçim ile seçme ve seçilme hakkına müdahale
edilmiş, belediyelerin 'seçilmiş bir belediye yönetimi ve belediye meclisi
tarafından yönetilmesi ilkesi' askıya alınmış, Anayasanın 38. maddesiyle
güvence altına alınan masumiyet karinesinden faydalanma hakkı açıkça ihlal
edilmiştir.
Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; demokrasinin ilk ve olmazsa olmaz şartı seçmen iradesinin tanınmasıdır. Demokrasiyi korumak, seçmen iradesine saygı göstermek ve sahip çıkmak, demokratik bir düzende herkesin görevidir. Bu çerçevede siyasi iktidarı kayyum atamalarından vazgeçmeye ve seçilmiş belediye başkanını göreve iade etmeye davet ediyoruz.”
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