Her sandığa bir avukat: Türkiye genelindeki tüm barolar seçim güvenliği için seferber oldu, hazırlıklarını yaptı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2023 - 04:00

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’ne sayılı günler kaldı. İstanbul Barosu genel seçimler yaklaşırken, seçim güvenliğine ilişkin çalışmalarını hızlandırdı. Cumhuriyet, seçim güvenliğine ilişkin İstanbul Barosu Seçim Hukuku ve Seçim Güvenliği Çalışma Komisyonu Koordinatörü Avukat Süreyya Turan ile konuştu.

Avukat Turan, “İstanbul Barosu olarak seçim güvenliğiyle ilgili geçen dönemde de olduğu gibi öncelikle eğitim çalışmalarına başladık. 2 bin 500’ün üzerinde meslektaşımız seçim güvenliğinde görev almak için bizlere başvurdular. Bu meslektaşlarımızın eğitimlerine başladık. Eğitimlerimizi nisan sonuna kadar bitirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca biz görev alan meslektaşlarımız için seçim gününe yönelik seçim güvenliği el kitabını yapıyoruz ve bu el kitabını onların cep telefonlarına da online olarak da göndereceğiz. Bir gereklilik durumunda kitapçığı görevlilere sıkıntı olduğunu uzattığınızda daha da etkili olabiliyor. Bakın işte yasa maddesi bu şekildedir. Bu yanlıştır diye” dedi.

Turan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sandıklarda görevli olacaklar. İstanbul Barosu kartları vereceğiz. Sandıklarda ve her okulda bir avukat görevlendirmek için bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca seçim günü de İstanbul Barosu’nda bir kriz masası olacak.”

‘YURTTAŞ OY SAYIMINA TANIKLIK EDEBİLİR'

“Seçim güvenliği demokrasinin olmazsa olmaz koşulu” diyen Turan, “Vatandaşların gidip oy kullanmalarındaki en büyük motivasyon sandıkların güvenli olduğu konusudur. Onun için biz şunu söylemek istiyoruz: İstanbul Barosu sandık güvenliği için bütün sandıkların başında olacak. Oradaki bütün meslektaşlarımız bu güvenliği sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yurttaşların da görevli olduğuna dikkat çeken Turan, “Vatandaş olarak gidip oyumuzu kullandığımızda orada akşama kadar durabiliriz, kimse bize ‘çıkın, gidin’ diyemez. Oyların sayımına şahitlik edebiliriz. Vatandaş olarak oyumuza da sahip çıkma gibi bir görevimiz var. Sandıkların güvenliği için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘TÜM BAROLAR ORTAK ÇALIŞMA İÇERİSİNDE’

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Veli Küçük:

“Türkiye Barolar Birliği olarak seçim güvenliği merkezi oluşturduk. Türkiye’deki 81 barodan, seçim güvenliği merkezinde yer alacak ve eşgüdümlü olarak çalışacak isimler talep ettik. Geçen günlerde baroların bize bildirdiği isimler ile Türkiye Baroları Birliği’nde eğiticilerin eğitimini düzenledik. Buraya katılan meslektaşlarımız seçim çalışmaları içerisinde aktif yer alacak. Aynı zamanda kendi barolarında seçim güvenliği merkezlerinde yer alan diğer meslektaşlarına seçim güvenliği eğitimleri verecek. Seçim güvenliği ile ilgili yurttaşları bilgilendirme amaçlı rehber hazırlayıp barolarımıza ilettik. Barolar kanalıyla yurttaşlarımıza dağıtılmasını sağladık. Öte yandan müşahitler ile ilgili de bir kılavuz hazırladık. Bu kılavuzun içerisinde seçimlerde yaşanabilecek olası olumsuzluklar ve hukuksuzluklara karşı matbu itiraz dilekçeleri yer alıyor. Bu dilekçeleri de barolarımız vasıtasıyla müşahitlerimize ilettik. Seçim güvenliği merkezimiz de seçim günü tüm barolarımızla irtibatlı şekilde 14 Mayıs günü sayım, tasnif ve tüm unsurlar tamamlanıncaya kadar ülkemizin her bir yanında yaşanabilecek müracatlar için çalışmaya, bilgi vermeye ve yönlendirmeye uygun bir çerçevede hazırlıklarını sürdürüyor. Neredeyse tüm barolarımız bir çalışma içerisinde. 81 barodan en az 6-7 bin avukatın tahmini olarak sahada faaliyette olacağını düşünüyoruz. Siyasi partilerin içerisinde faaliyette bulunan meslektaşlarımız sahada olacağı için bu sayının çok artacağını düşünüyoruz.”

'MOBİL EKİBİMİZ SAHADA OLACAK'

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gamze Şimşek: 2022 haziran ayında erken seçim ihtimallerine karşı seçim ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Adli tatil dışında hiç ara vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 18 grup eğitim düzenledik, eğitimlerimiz sürüyor. Eğitim verdiğimiz meslektaşlarımız seçim günü okullarda görev alacak.

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM

Öte yandan baroda seçim güvenliği ve koordinasyon masası kurduk. Diğer barolarla da sürekli iletişim halinde olmaya dikkat ediyoruz. İzmir’in hem merkezinde hem de ilçelerinde eğitimler düzenledik. Bunun yanında deprem bölgesi için özel olarak çevrimiçi eğitimler de gerçekleştirdik. Hedefimiz, her okulda bir avukat meslektaşımızın görev alması. Seçim günü ise mobil ekiplerimiz sahada olacak. Hem yurttaşlardan hem de müşahitlerden gelen soruları anında yanıtlayacaklar