'Her şeyi paraya bağlıyorsunuz' sözleriyle tepki çeken Özlem Zengin'den açıklama: 'Belediyeler CHP'ye ait değil mi?'

Yayınlanma: 16.11.2024 - 21:11

Güncelleme: 16.11.2024 - 21:11

AKP Çayırova kongresinde konuşan Zengin, TBMM'de tepki çeken konuşması ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Yalan siyasetiyle karşı karşıya kaldıklarını öne süren Zengin, TBMM Genel Kurul'unda hiçbir konuyu konuşamaz hale geldiklerini belirtti.

Zengin, "Konuyu toparlıyorlar parasal sebeplere getiriyorlar" sözlerini yineleyerek, "Hiçbir konuyu merkezinde konuşamaz hale geldik. Dramatik bir tablo. Sanki genel kurulun atmosferini haberler üzerinden yönetiyoruz. Genel Kurul'a geldiğimizde yalanlarla dolu bir medya var. Kötücül medyanın gündemi var. Bu gündem genel kurulu işgal ediyor. Biz, onların her birinin, aynen başkanımızın yaptığı gibi tek tek yalan olduğunu ispat ediyoruz ama ona rağmen bu yalanları hakikatmiş gibi anlatmaya, çoğaltmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

"KİME AİT ARKADAŞLAR? CHP'YE DEĞİL Mİ?"

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili muhalefetteki iki partinin kendilerini suçladığını aktaran Zengin, şunları kaydetti:

"Kaymakamlık, Belediye ve ilgili kurumlar görevini yapmış mı diye anlatıyoruz. Bunlarla ilgili mesele konuşulurken iş dönüyor ekonomiye geliyor. Buradan yola çıkarak diyorlar ki, 'Katil sizsiniz.' Böyle bir şey olabilir mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi kime ait arkadaşlar. CHP'ye değil mi? Onların yönetiminde yıllardır. Sosyal medyacılıktan bahsediyorlar. Selçuklu Belediyesi'nin yönetimi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Nüfusu ne kadar? Çayırova'nın üçte biri kadar, 37 bin. Başında avukat hanımefendi var. Hanımefendi olaylar olduğunda Barselona'daydı ve cenazeye bile gelmedi. Büyükşehirlerde CHP'nin en büyük destekçisi DEM Partili'ler bize diyor ki, 'Katil sizsiniz.' Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Konuyu toparlıyorlar parasal sebeplere getiriyorlar. Bu sorunun bir sürü sebebi var sadece parasal meselelerden konuşmak çözmeye yetmez."