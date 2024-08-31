AKP'li Özlem Zengin'den 'Dilruba' açıklaması: 'Üzgünüm' demesini beklerdim'

Yayınlanma: 31.08.2024 - 12:08

Güncelleme: 31.08.2024 - 12:08

AKP'li Özlem Zengin, CNN Türk'teki bir programa konuk oldu.

Zengin, İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zengin, şöyle konuştu:

"Olayın iki boyutu var. Birisi hukuki, diğeri siyasal. Benim kişisel görüşüm tutuksuz yargılanması. Açıklamaları cahilce, sorumsuz... Bu konuyla ilgili ceza yaptırımına yargı karar verecek. Duruşmasına gidecek, bu ifadelerle ilgili bir karar verecek. Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. İfadeler nezaketsiz ve yakışıksız. Çıktıktan sonra söyledikleri daha sorumsuzca... 'Hiç pişman değilim' diyor. 'Üzgünüm' demesini beklerdim. Tahliyeden sonra ceza yaptırımı olmayacak diye bir şey yok. Yargılama devam edecek. Bence bir ceza yaptırımı olacak."