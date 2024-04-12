'Herkes kendi partisine baksın'

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, yerel seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in duyurduğu olağanüstü kongre kararına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına "Cumhur İttifakı'nın liderleri işlerini güçlerini bırakmış, kendi partilerini yönetmeyi de bırakmış İYİ Parti kurultayını dizayn etmeye çalışıyor. Lütfen herkes kendi partisine baksın" diyerek tepki gösterdi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.04.2024 - 16:43
'Herkes kendi partisine baksın'
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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, yerel seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in duyurduğu olağanüstü kongre kararına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Mutlu, yazılı olarak yaptığı açıklamasında, "Cumhur İttifakı'nın liderleri işlerini güçlerini bırakmış, kendi partilerini yönetmeyi de bırakmış İYİ Parti kurultayını dizayn etmeye çalışıyor. Meral Akşener'e akıl veriyor, yol gösteriyorlar. Ne zamandan beri bir parti başka bir partinin kurultayını yönlendiriyor. Bu da yeni moda mı? İYİ Partililer neden bu duruma tepki göstermiyorlar, yoksa bağımsız değiller mi? Yerli ve Milli Parti olarak diğer partilerin içişlerine karışanları demokrasi ve bağımsızlık adına kınıyoruz. Lütfen herkes kendi partisine baksın" dedi. 


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