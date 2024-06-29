Hibe ettiği araçların yerine yenilerini alacak

Yayınlanma: 29.06.2024 - 04:13

Güncelleme: 29.06.2024 - 04:13

AKP’LI Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) önceki aylardaki meclis toplantılarında kendisine ait olan araçlardan bir kısmını “ihtiyaç fazlası” olduğu gerekçesi ile bakanlık ve bazı belediyelere hibe etti. Araçların hibe edilmesinin ardından belediye, 211 adet yeni araç kiralamak için ihale yapacağını duyurdu.

Tasarruf tedbirlerini hatırlatan SBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, araç kiralama ihalesi yapılmasına tepki göstererek “Samsun halkı size mallarımızı hibe edin, sonra aynı malları kiraya alın diye yetki vermedi” dedi. Tekcan, bu duruma karşı çıktıklarını belirterek şunları söyledi: “Belediye yetkililerine, meclis üyelerine sesleniyorum. Madem Belediyenin ihtiyacı vardı, hangi akılla, hangi vicdanla hibe işlemine onay verdiniz? Siyasi bakanlara, partinizin üst yöneticilerine şirin görünmek için büyükşehir belediyesinin öz mallarını siyasetinize alet etmenizi Samsun halkına izah etmek zorundasınız. Milyarlarca borcu olan belediyenin mallarını başka kurumlara hibe edip aynı aracı kiraya almanın zararını hem hesaben hem vicdanen sorumluluğunu aldınız. Bir yetkili çıkıp bunu halka anlatsın.”

