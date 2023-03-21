Hilal Kaplan'ı üzecek 'Kılıçdaroğlu' haberi: 'Dediğinize kendiniz inanıyor musunuz ki?'

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 09:58

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 09:58

AKP'ye yakın Turkuvaz Medya bünyesindeki Sabah gazetesinin yazarlarından Hilal Kaplan, bugünkü (21 Mart 2023) köşe yazısında Altılı Masa'da yeni bir kriz yaşandığını öne sürdü.

Kaplan, iddiasına temel olarak da İYİ Parti'nin seçim afişlerini gösterdi. Kaplan'a göre, İYİ Parti'nin seçim afişlerinde Genel Başkan Meral Akşener'in yanında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bulunmuyor.

"Afişlerine bile koyamadıkları adaya, ülkeyi teslim etmemiz gerektiğine inanmamızı bekliyorlar. Mansur Yavaş, diğer genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olması halinde propaganda çalışmalarına katılmayacağını söylüyor. Daha yan yana bile gelemiyorlar ama ülkeyi birlik içinde yöneteceklerine inanmamızı bekliyorlar" diyen Kaplan yazısının ilgili bölümünü "Sorarlar: Dediğinize kendiniz inanıyor musunuz ki?.." diyerek bitirdi.

Oysa İYİ Parti'nin seçim afişlerinde de, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan kampanya videosunda da CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'le birlikte fotoğrafları bulunuyor.

İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından "Milletimizin açtığı yolun önünde, hiçbir engel duramaz. Bu yolu yürümeye, hep birlikte devam edeceğiz! Birlikte kazacağız, #TarihYazacağız!" denilerek paylaşılan videoda da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yanı sıra CHP lideri Kılıçdaroğlu ile birlikte Altılı Masa'daki tüm liderlerin birlikte olduğu görüntüler yer alıyor:

İYİ Parti'nin "Birlikte Kazanacağız" yazılı seçim afişlerinden bazı örnekler de şöyle: