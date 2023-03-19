BiLD'den Kılıçdaroğlu-Erdoğan karşılaştırması: 'Anketlerde önde gidiyor'

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 13:09

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 14:37

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 10 mart tarihinde yayımlanan seçim kararının ardından 2023 Genel Seçimlerine 56 gün kaldı.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 6'lı masanın ortak adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında karşılaştırma haberi yayımladı.

Bild gazetesi, Kılılçdaroğlu'nun anketlerde Erdoğan'a karşı önde olduğunu belirtirken “Bu adamın ayakta kalma gücü var! Uzun yıllara ve sayısız mağlubiyete rağmen 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak konumlandırdı” ifadelerine yer verdi.

Bild, anket verisini şu ifade ile haberine taşıdı:

"Kılıçdaroğlu mevcut anketlerde yüzde 57.1 ile Erdoğan'ın (yüzde 42.9) açık ara önünde! 20 yıldır iktidarda olan İslami-muhafazakar devlet başkanının yerini alabilir"

Türk halkının, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 47 binden fazla insanın ölümüne sebep olan depremlerin ardından depremzedelere giden yardımların yavaş gönderilmesinden Erdoğan'ı sorumlu tuttuğunu ifade eden Bild, depremin ardından Kılıçdaroğlu'nun ton yükseltmesi için “Uzun süreler boyunca Kılıçdaroğlu, yüksek sesle konuşan ve otoriter rolünü oynamayı seven Erdoğan’a karşı bir şey yapamaz gibi görünüyordu” yorumunu kullandı.

Bild, Kılıçdaroğlu'nun, deprem felaketinin yol açtığı acıların sebebi olarak Erdoğan hükümetini görmesini, cumhurbaşkanı seçilebilmesi için doğru hamleler olduğunu söyledi.

Alman gazetesi,"Kılıçdaroğlu'nun üstüne gittiği şey de tam olarak bu. Hükümeti felaketle başa çıkmada yetersiz kalmakla suçluyor ve iktidarın yaptığı yolsuzlukları kınıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan beri CHP'nin lideri olduğuna değinen Bild, "Kendi tabanını kızdırma pahasına sağ partilerle ittifaklar kurdu ve başörtülü kadınları da CHP'ye kabul etti" ifadesini kullandı.

Bild, "2019’da CHP, İstanbul ve Ankara’da büyük şehirleri kazandı ve Erdoğan’ın AKP’sinin uzun yıllardır bu şehirlerde süren iktidarını sonlandırdı. Bu değişimin ilk işaretleri olarak yorumlandı” sözlerine yer verirken "Cumhuriyet Halk Partisi muhafazakarlara ve Kürtlere açıldı. Bu durum, iktidarı değiştirmesine yardımcı olabilir" dedi.