Hilmi Türkmen'in Ekrem İmamoğlu'na teşekkürü tartışma yarattı

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:39

İSKİ’nin Beylerbeyi’nden Boğaz’a atık su girişini önlemek için yapımına 2016’da başladığı İstavroz Atık Su Tüneli’nin son etabı da tamamlandı ve hizmete alındı.

Tesisin tamamlanması dolayısıyla dün Beylerbeyi Parkı’nda düzenlenen açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

Türkmen, törende yaptığı konuşmada, İmamoğlu’na teşekkür ettiği şu ifadeleri kullandı:

“Üsküdar’ımızın sahil bandının bu sorunu bugün itibariyle sona ermiş oluyor. Beylerbeyi’nden itibaren Küçüksu’ya kadar devam eden bu atık su projesinin bugün son etabının tamamlanmasıyla gerçekten önemli bir problemimizi sona erdirmiş oluyoruz. Bu vesileyle bu projeyi tamamlayan, çok önemli bir sorunu gideren kıymetli İBB Başkanımıza, ekibine ve İSKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum”

Konuyla ilişkin akademisyen Selman Öğüt, Twitter hesabından Türkmen’in teşekkür ettiği videosunu paylaşarak, “Ekrem İmamoğlu Hilmi Türkmen’in kıymetlisiymiş. Bunu da öğrenmiş olduk” dedi.

Ekrem İmamoğlu Hilmi Türkmenin kıymetlisiymiş. Bunu da öğrenmiş olduk @hilmiturkmen34 ??



pic.twitter.com/bgN9IodefO — Selman ÖĞÜT (@selmanogut) August 4, 2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da, Öğüt’ün tweetini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, “25 senedir İstanbul’u yöneten Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanları’na yaptıkları büyük hizmetlerinden dolayı muhalif ilçe belediye başkanları açıktan teşekkür ettilerse sorun yok bence. Demokrasiyi, teşekkürü ve takdiri tek taraflı uygulamak yanlış” ifadelerini kullandı.

25 senedir İstanbul’u yöneten Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanları’na yaptıkları büyük hizmetlerinden dolayı muhalif ilçe belediye başkanları açıktan teşekkür ettilerse sorun yok bence. Demokrasiyi, teşekkürü ve takdiri tek taraflı uygulamak yanlış. https://t.co/Gv9cdUwRI3 — Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar (@Mbirpinar) August 5, 2022

Buna karşılık AKP İstanbul Milletvekili Tuba Durgut ise, Türkmen’e yapılan eleştiriye tepki gösterdi.

“Nasıl hitap edecekti Belediye Başkanımız? Yapmayın lütfen” diyen Durgut, “Bakın demokrasilerde siyaset elbette rekabet temelinde yapılır ancak harcı da nezakettir. Sn. Başkanımız Hilmi Türkmen’in karakterinin bir parçası olarak nezaket kendisiyle birlikte partimize de her zaman kazandırmıştır” dedi.