Ekrem İmamoğlu'ndan İSKİ çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İSKİ, İstanbul Boğazı’nda her Kurban Bayramı’nda yaşanan kanlı görüntüleri sona erdiren İstavroz Atıksu Tüneli’ni tamamladı. Açılış için düzenlene tören; CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende, sırasıyla; İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Türkmen ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

TÜRKMEN, İMAMOĞLU İLE YAPTIKLARI KEŞİF GEZİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

8 kilometrelik bir tünel olarak tasarlanan projenin eski İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş zamanında projelendirildiğini hatırlatan Türkmen, şunları söyledi:

“Bu tünel, ne yazık ki 2016 yılında bir tarihi eser kalıntısı ve tarihi eser çalışması dolayısıyla durmuş idi. 2019 yılı sonlarına doğru Sayın Başkan’ımızla Üsküdar'da Kuzguncuk'ta, Beylerbeyi'nde, Çengelköy'de birlikte bir keşif mahiyetli bir ziyarette bulunduk. Kendilerine buranın çok önemli olduğunu, bir an önce tamamlanması gerektiğini, özellikle Kurban Bayramlarında denizin burada kırmızıya büründüğünü Sayın Başkanımıza arz etmiş idik. Sağ olsun kendileri talimat verdiler. Bu önemli projenin, bu sekiz kilometrelik projenin son etabının süratle tamamlanmasını temin etmiş oldular. Kendilerine huzurlarınızda Üsküdarlılar adına, hemşehrilerim adına, çevreyi sevenler adına teşekkür ediyorum. Buranın devamı mahiyetinde Çengelköy'de devam eden bir proje var. Sağ olsun orayı da yine İSKİ Genel Müdürlüğümüz yapıyor, takip ediyor. Üsküdar Belediyesi olarak, güzel bir iş birliğiyle inşallah o projemizi de tamamlayacağız. Hem Çengelköy'deki bu atık su konusu, hem de Bekar Deresi'ne doğru devam eden Bekar Deresi ıslah projesini de inşallah, yine sayın başkanımızın talimatlarıyla, bu dönem tamamlamayı hedefliyoruz”

İMAMOĞLU: “DÜNYANIN EN KARİZMATİK ŞEHRİNİN KARİZMASINI BOZAN GÖRÜNTÜYE SON VERDİK”

İstanbul’u “Dünyanın en karizmatik şehri” olarak tamamlayan İmamoğlu, “Bu kadar karizması yüksek, değerli bir şehrin, tabiri caizse karizmasını bozan nüanslar, anlar vardır ve çok üzülürsünüz. Boğazda yaşanan bu süreç, özellikle atık suyun Boğazla buluştuğu -ki manevi bir andır Kurban Bayramı- manevi bir anımızın bu şekilde bir leke alması da hepimizi çok üzer. Buradaki Boğaz’ın kanlı görüntüsü, bizi elbette ki çok üzüyordu. Bundan sonra da bu sorunu yaşamayacağız. Güzelim denizi, kurban kanlarıyla boyanmış haliyle hem inancımıza yakışmayan hem inancımızı yerine getirirken o sürecin bu şekilde sonuçlanmasıyla bize sıkıntı veren hem de çevreyi kirleten bu sorunu çözmüş olmanın gerçekten şu anda keyfini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Göreve geldikleri günden itibaren altyapı yatırımlarına ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan İmamoğlu, 100’e yakın noktada, su baskınlarını sona erdiren ya da erdirecek olan projelerin geldiği aşamalardan örnekler verdi.

“ORTAKLAŞIRSANIZ SONUCA ULAŞMAK ÇOK KOLAY”

Söz konusu noktaların tespiti için hem ilçe belediyeleri hem de İSKİ ile ortak çalıştıklarının altını çizen İmamoğlu, “Beraber çalışırsanız, ortaklaşırsanız, masa kurarsanız ve o masada beraber düşünce üretirseniz, orada her şeyi ortaya koyarsanız, kesinlikle ve kesinlikle sonuca ulaşmanız çok kolay. Çünkü; en iyi yaşayan bilir, en iyi orayı hissedenler bilir. Evet bürokrasimiz var, kıymetli yol arkadaşlarımız var, onların deneyimleri var. Ama burada her gün bunu yaşayan Beylerbeyi’ndeki insanlarımız var, Üsküdarlılar var. O zaman biz Üsküdar'da tabii ki oturacağız, ilçe başkanımızla da konuşacağız, diğer siyasi partilerimizin ilçe başkanlarıyla da konuşacağız. Ama buraya her an hizmet eden belediye başkanımızla da onun ekibiyle de konuşacağız. Ve sorunları tek tek not edeceğiz” dedi.

“KESİNLİKLE BİTİRECEĞİZ SEVGİLİ BAŞKANIM”

“Sahayı beraber gezmenin, dolaşmanın en değerli faydalarını gördüğümüz ilçelerimizden bir tanesi de Üsküdar'dır” diyen İmamoğlu, “Belediye Başkanımız, geldiğimizde bize eşlik ediyor sağ olsun. Duygularını ifade ediyor. İsteklerini söylüyor. Bugün burada ne dedi? ‘Çengelköy'de devam eden altyapı işlerinde bir an önce bitmesi bizim için çok iyi olacak’ diyor. Biz de diyoruz ki; ‘Kesinlikle bitireceğiz sevgili Başkanım.’ Çok güzel olacak ve en kısa zamanda orayı da Üsküdarlıların hizmetine açacağız. Dolayısıyla insanların sağlığını tehlikeye atan, İstanbul'un 100’e yakın noktasında sel, su baskını gibi ortamlarla, bu güzel kentin yaşamını kötüleştiren bütün sorunları çözüme kavuşturacağız. Büyük bir kısmını da kavuşturduk. Bakın son yağmurda, -ki iyi bir yağmur almasına rağmen- koca İstanbul'da su baskını, sel baskını diye tarifleyeceğimiz tek sorunu Esenyurt'ta yaşadık. Esenyurt'ta, şu an tam da o noktada, iki yıl önce yaşanan su baskınından sonra başlattığımız, 800 milyon liranın üzerinde bir yatırımla sürecimiz devam ediyor. Dolayısıyla oranın da sorununu çözeceğiz” diye konuştu.

“SALACAK SAHİLİ, DÜNYANIN EN GÜZEL KORDONU OLACAK”

Üsküdar Meydanı’nı 30 Ağustos’ta açacaklarının müjdesini veren İmamoğlu, ilgili kurullardan gerekli izinleri aldıktan sonra da “Bittikten sonra dünyanın en güzel kordonu olacak” dediği Salacak Sahili projesine başlayacaklarının müjdesini verdi. Salacak’ın karşı yakasındaki Sarayburnu’ndaki çalışmaların da 6 Ekim’de tamamlanacağını kaydeden İmamoğlu, “Yani ister Sarayburnu'ndan bakın Salacak’a, ister Salacak'tan bakın Sarayburnu'na; gördüğünüz her şey sizi çok mutlu edecek. Çünkü artık İstanbul çok güzel oluyor hep birlikte yaptığımız hizmetlerle” ifadelerini kullandı. İSKİ’nin çok önemli ve yaşanan ekonomik kriz ortamında siyasi münazaralara konu edilemeyecek bir kurum olduğunu belirten İmamoğlu, İBB Meclisi’nde grubu bulunan tüm partilerin temsilcilerine çağrıda bulundu.

“İSKİ’YE HEP BİRLİKTE ÖZENLİ DAVRANMALIYIZ”

“İSKİ'ye geçmiş yıllarda kim emek vermişse, Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten görünmeyen ama hepimizin hayatını kolaylaştıran, muazzam işler yapılmış, tarihi boyunca. Yaklaşık 70-80 yıllık bir tarihi var aslında İSKİ'nin. Dolayısıyla İSKİ kurumumuzun daha iyi noktaya gelebilmesi için, hep birlikte özenli davranmalıyız. Şu anda İSKİ'nin tek geliri var: Su faturası. Su geliri noktasında, en pahalı maliyetlerinden birisi olmasına rağmen İstanbul, Türkiye'de büyük şehirler arasında 28’nci sırada tarifede. Bu duruma düşmemeli. O bakımdan İBB Meclisi'nde grupları bulunan bütün siyasi partilere, bu konuda acil çağrı yapıyorum. Bugünün enflasyonunda, fiyat artışlarında ve maliyet artışlarında gerçekten çok sıkıntıya düşmesine rağmen, büyük fedakarlıklarla, tasarrufla, israfı engelleyerek bu hizmetleri yapma gayreti içerisinde olan İSKİ için herkesin aklı selim, ekonominin literatürüne, bilimine uygun bir biçimde takdir edip, karar verip yolunu açması lazım.”

MELEN ÇAĞRISI: “İSTANBUL’UN SUYUNU TEMİNAT ALTINA ALIN”

2016’da tamamlanacağı açıklanan Melen Barajı’ndaki sıkıntıları bir kez daha dile getiren İmamoğlu, “Ne yazık ki bitirilemeyen ve şu anda da müteahhidinin tasfiye ettiği Melen Barajı yatırımının da bitirilmesi gerekir. 2020’de bizim uyarılarımızla o dönem ihalesi yapılmış bu proje, iki yıl geçmesine rağmen, yüzde 10 seviyesinin altında olduğu için, müteahhidin sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkını kullanması, şu anda Koca Melen Barajı'nın, 2016’da bitirileceği ilan edilen Melen Barajı'nın yine durduğunun şu anda tarafımızca tespitini vatandaşlarımızla paylaşmak zorundayım” dedi. İSKİ’nin Melen Barajı çevresindeki altyapı çalışmalarını büyük oranda tamamladığı bilgisini de paylaşan İmamoğlu, “Dolayısıyla aynı oranda devletimizin gerekli birimlerinin Melen Barajı'yla ilgili adımı atıp, bir an önce İstanbul'un su ihtiyacının teminat altına alınmasının şart olduğunu belirtmek zorundayım” şeklinde konuştu.

“İstanbul'un halkçı ve yatırımcı, demokrat ve aynı zamanda katılımcı bir yönetimi var” diyen İmamoğlu, “Bu bağlamda İstanbul'da israfı engelleyen, tasarrufu önceleyen bir yönetim olduğunu belirtmek isterim. Sorun çözmeye, iş üretmeye odaklanmış bir ekibiz. Aynı zamanda bizler, İstanbul'un geleceğine en güzel adımları atan ve İstanbul'un maneviyatına, İstanbul'un bütün hassasiyetlerine en temel bir biçimde değer veren bir yönetimiz. İstanbul'da yapacak çok işimiz var” ifadelerini kullandı.

KANLI GÖRÜNTÜLER TARİH OLDU

Törende konuşan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da İstavroz Tüneli ile ilgili teknik bilgileri paylaştı. Başa’nın paylaştığı bilgilere göre; Üsküdar’ın Beylerbeyi, Burhaniye, Kirazlıtepe ve Küplüce mahallelerinde yaşayan yaklaşık 40 bin kişinin ürettiği günlük 13 bin metreküp atık su, bundan böyle Beylerbeyi Sarayı’nın yanındaki İstavroz Deresi’nden İstanbul Boğazı’na akmayacak. 2020 yılı Ekim ayında başlayan çalışmalar kapsamında; 598 metre uzunluğunda ve 2200 mm çapında tünel inşa edildi. Mevcut atık su kolektör ve şebeke hatlarının tünele bağlantıları da dahil olmak üzere, Temmuz ayı sonu itibariyle çalışmalar tamamlandı. Böylece Boğaz’a deşarj olan atık sular, Küçüksu Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilmeye başlandı. Ayrıca, Üsküdar Hamidiye Evvel Cami önü ve Kuzguncuk sahil bölgelerinden yine Boğaz’a akan atık sular, 500 metre uzunluğunda kolektör imalatı yapılarak, Küçüksu Arıtma Tesisi’ne ve Üsküdar Arıtma Tesisi’ne yönlendirildi. Böylece, 128 milyon liralık yatırımla, çok uzun yıllardır İstanbul Boğazı’na akan atık suların deniz deşarjına son verilerek, Kurban bayramlarında kan gölüne dönen boğaz görüntüleri tarihe karışmış oldu.