Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar günü

Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:14

Güncelleme: 23.09.2024 - 09:15

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’nin 6 yaşındayken “imam nikahıyla evlendirilerek” cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada karar günü.

Başından beri davayı takip eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, sosyal medya hesabından duruşma için çağrı yaptı.

Özkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her celse İstanbul Anadolu Adliyesinde H.K.G. davasında hazır bulunduk. 6 yaşında bir çocuğa çocukluk yaşatmadılar. Bölge adliye mahkemesi cezayı arttır dedi. Yarın karar duruşması olacak. Saat 10:00 da adliyede olacağız, karara tanık olacağız. Adalet sonuna kadar takip edilmeli. Çocuklar güçlenmeli. Dava bitince gizlilik kalkacak."

Her celse İstanbul Anadolu Adliyesinde H.K.G. davasında hazır bulunduk.

6 yaşında bir çocuğa çocukluk yaşatmadılar. Bölge adliye mahkemesi cezayı arttır dedi.

Yarın karar duruşması olacak.

Saat 10:00 da adliyede olacağız, karara tanık olacağız.

Adalet sonuna kadar takip… pic.twitter.com/RQp5zbvusZ — Saadet Özkan (@SaadetOzkanEfe) September 22, 2024

NE OLMUŞTU?

6 yaşındayken "evlendirilen" H.K.G. davasının Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında, çocuğun 'evlendirildiği' tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. Mahkeme, sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ 2020 yılı için ise ‘Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirilmişti. Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğine hükmetmişti.