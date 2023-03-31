Hiranur Vakfı'nın kaçak binasında yıkım

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki külliyesinin ruhsata aykırı olarak yapılan kaçak bölümünü yıktı.

6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilerek istismar edilmesi skandalı ile gündeme gelen İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki merkezi yaklaşık 12 dönümlük arazi üzerinde bulunuyor. Vakfın yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik imara aykırı kaçak yapılan yapının yıkımı öncesi elektrik, su ve doğalgazı, İGDAŞ, İSKİ ve AYEDAŞ ekipleri tarafından kesildi.

Yapılan işlemlerin ardından yıkıma geçen zabıta ile vakıf üyeleri arasında zaman zaman gerginlik çıktı. Bazı vakıf üyeleri aynı bölgede bulunan cemevininde kaçak olduğunu iddia ederek yıkılmasını istedi. İBB ekipleri kaçak yapıların bir kısmını yıktıktan sora geri kalan alanın yıkımı için Hiranur Vakfı’na üç gün süre tanıdı. Sürenin dolmasının ardından İBB ekipleri yıkımı denetleyecek.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, “Hukuki denetim doğrultusunda biz yapmamız gereken yasal görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde yapının kaçak olan bölümlerinin yıkımına başladık” dedi.