Hizam Hasırcı için aydınlardan çağrı

Yayınlanma: 28.03.2024 - 16:06

Güncelleme: 28.03.2024 - 16:06

Defne'de büyük bir halk desteğini arkasına alan, yaptığı çalışmalarla medya ve kamuoyunun da dikkatini çeken TKP'nin Defne adayı Hizam Hasırcı'ya destek için dün aydınların imza toplamaya başladığı duyurulmuştu. İlk imzacıların yayınlanmasının ardından Hizam Hasırcı'ya destek hızla büyümeye devam ediyor.

Aşağıda imzası bulunan aydınlar, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde “Halkın gerçek temsilcilerinin yerel yönetimi kazanmaya yaklaştığı” vurgusu ile Türkiye Komünist Partisi (TKP) Defne Belediye Başkan Adayı Hizam Hasırcı’ya destek çağrısı yaptı.

"Depremin yıkımının en ağır yaşandığı yerleşimlerden olan Hatay Defne’de Türkiye Komünist Partisi’nin adayı Hizam Hasırcı ve belediye meclisi adaylarını destekliyoruz.

Halkın gerçek temsilcilerinin yerel yönetimi kazanmaya bu kadar yaklaştığı Defne’de herkesin sorumlu davranacağına inanıyoruz." denilerek Hizam Hasırcı'ya destek çağrısı yapan aydınların isimleri şu şekilde:

A. Yücel Çiftçi

Dr. Ahmet Kurt Emekli İdareci

Ali Balkız Edebiyatçı

Ali Rıza Aydın Eski AYM Raportörü

Ali Somel Akademisyen

Asaf Güven Aksel Yazar

Aydın Aydoğan İnsan Hakları Aktivisti

Prof. Dr. Ayhan Filazi Akademisyen

Aytaç Topuz Tiyatro Sanatçısı, Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi Yürütme Kurulu Üyesi

Ayten Timuroğlu Ressam

Aytunç Erkin Gazeteci, Yazar

Prof. Dr. Aziz Konukman İktisatçı

Barış Aydın Yazar, Alevilikte Öze Dönüş Hareketi Kurucusu

Bahtiyar Memili Oyuncu

Prof. Dr. Bülent Cengiz Akademisyen

Doç. Dr. Candan Badem Tarihçi, Yazar

Cangül Örnek Siyaset Bilimci, Yazar

Canol Kocagöz Karikatür Sanatçısı

Celil Denktaş

Dr. Cem Erden Psikiyatrist

Cem Savran Şair, Yazar

Cem Yarkın Müzisyen

Cenk Güray Müzisyen, Akademisyen

Ceyda Karan Gazeteci, Yazar

Cevahir Çokbilir Yönetmen

Çağrı Kınıkoğlu Yönetmen

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Fulya Dönmez

Derya Demir Avukat

Dengin Ceyhan Müzisyen

Ece Ataer Yazar

Dr. Egemen Aktaş Psikiyatrist

Doç. Dr. Emel Güneş Akademisyen

Emel Memiş İktisatçı, Akademisyen

Emin İgüs Müzisyen

Erhan Karaçay Elektrik Mühendisi

Prof. Dr. Erhan Nalçacı Akademisyen, Yazar

Ender Yiğitel Oyuncu

Prof. Dr. Engin Akyürek Sanat Tarihçisi

Engin Özkan Akademisyen

Enver Aysever Gazeteci, Yazar

Prof. Dr. E. Zeynep Suda Akademisyen, Yazar

Prof. Dr. Erol Eroğlu Genel Cerrah

Falih Kocaman Emekli Hekim

Fatih Yaşlı Akademisyen, Yazar

Fatma Pınar Arslan Akademisyen

Ferit Ayfer Avcı Karikatür Sanatçısı

Av. Dr. Fevzi Özlüer Kent Bilimci

Fırat Arapoğlu Sanat Tarihçisi, Küratör

Firdevs Eraslan Kuserli Hekim

Gamze Yücesan Özdemir İktisatçı, Yazar

Gökalp Eren

Gökhan Aktemur Oyun Yazarı

Gökhan Altunöz Epik Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni

Doç. Dr. Gökçe Cihan Üstündağ

Gözde Somel Akademisyen

Gülcan Altan Müzisyen

Haluk Polat Müzisyen

Haluk Gerçek

Hasan Doğan Cemal Abdal Ocağı Dedesi

Hasan Gören Yazar

Hasan Tanay Tiyatro Oyuncusu

Hatice İkinci Gazeteci, Yazar

Haydar Ünal Şair, Yazar

Hülya Küçükaras Bilgisayar Mühendisi

Prof. Dr. Hüseyin Özel İktisatçı

Prof. Dr. Iraz Akış Akademisyen

İnönü Alpat Yazar

İlyas Salman Sanatçı

İrfan Ertel Ressam

Prof. Dr. İzzeddin Önder Akademisyen, Yazar

Doç.Dr. Kaya Tokmakçıoğlu Akademisyen, Yazar

Kazım Eroğlu Yazar

Prof. Dr. Kazım İlhan İkeda Akademisyen

Korkut Boratav İktisatçı, Yazar

Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi

Latif Tiftikçi Tiyatro Sanatçısı

Levent Ülgen Tiyatro Sanatçısı

Levent Üzümcü Tiyatro Sanatçısı

Mehmet Ali Güller Gazeteci – Yazar

Mehmet Ercan Şair, Yazar

Mehmet Okuroğlu Oyuncu

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan Genel Cerrah

Prof. Dr. Mehmet Somel Akademisyen

Melih Baki Jeofizik Mühendisi, Jeofizik Mühendisi Odası Onur Kurulu Üyesi

Melih Yeşilbağ Akademisyen

Melis Gönenç Gazeteci

Merve Dağlı Oyuncu

Mesut Odman İktisatçı, Yazar

Metin Turan Edebiyatçı, Araştırmacı

Murat Akad Emekli Öğretim Üyesi

Murat Beşer Müzik Eleştirmeni

Murat Güner Müzisyen

Murat Muslu Tiyatro Sanatçısı

Musa Artar Eğitim Emekçisi, Yazar

Musa Özuğurlu Gazeteci

Mustafa Büyüksipahi Gazeteci

Mustafa Kemal Erdemol Gazeteci, Yazar

Mustafa Kenan Aybastı Yönetmen

Mustafa Köz Şair Yazar

Prof. Dr. Mustafa Türkeş Akademisyen

Müjde Tobey Avukat, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı

Müslüm Kabadayı Eğitim Emekçisi, Yazar

Nazım Serhat Fırat Fotoğrafçı

Nejat Yavaşoğulları Müzisyen

Nesrin Demirel Ressam

Neval Oğan Balkız Akademisyen, Yazar

Dr. Nevin Eracar Öğretim Üyesi

Nevzat Erselcan Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nezhun Gören Akademisyen

Nevzat Evrim Önal Yazar

Nihat Behram Şair, Yazar

Nihat Çağlı Şair, Yazar

Oğuz Oyan İktisatçı, Yazar

Prof.Dr. Oğuz Tanındı Arkeolog

Olgu Ülkenciler Sanatçı

Orhan Aydın Tiyatro Sanatçısı

Osman Çutsay Gazeteci, Yazar

Osman Genç Tiyatrocu

Ozan Çoban Müzisyen

Doç. Dr. Ozan Ekin Kurt Akademisyen, İktisatçı

Ozan Özgür Yazar

Önder Algedik

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Jeofizik Yüksek Mühendisi, İTÜ

Özgür Akıncıoğlu Tiyatro Oyuncusu

Prof. Dr. Özgür Aydın ÜKD Başkanı, Akademisyen

Özgür Hacıosmanoğlu SES Balıkesir Şubesi Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri

Rahmi Saltuk Sanatçı

Prof. Dr. Rıfat Okçabol Akademisyen, Yazar

Sadık Altunöz Müzisyen, Aranjör

Sadık Usta Tarihçi, Yazar

Sadullah Çağlar İnsan Hakları Derneği (İHD) İskenderun Eski Şube Başkanı

Doç. Dr. Savaş Karabulut Jeofizik Mühendisi, Deprem Bilimci

Prof. Dr. Savaş Yıldız Akademisyen

Semir Aslanyürek Yönetmen, Yazar

Senan Kara Oyuncu

Serpil Güvenç Yazar

Sevra Baklacı Yazar, Çevirmen, Sinemacı, Eski Defne Belediye Başkan Adayı

Sinan Sönmez Akademisyen

Süleyman Öztürk Matematik Öğretmeni

Şebnem Köstem Oyuncu

Tarık Günersel Şair, Yönetmen

Doç. Dr. Tolga Binbay Psikiyatrist

Tuğrul Keskin Şair

Turgay Ön Tiyatro Sanatçısı

Dr. Tutku Taşkınoğlu Mikrobiyolog

Tülin Tankut Yazar

Dr. Uğur İşlek Genel Sağlık-İş Sendikası Eski MYK Üyesi, Genel Eğitim Sekreteri

Uğur Pişmanlık Yazar

Ufuk Emre Bektaş Bahçelievler Hacıbektaş Veli Derneği Başkanı

Ulaş Can Gazeteci

Ulaş Özer Müzisyen

Ümit Oktay Aymelek Yönetmen

Ümmü Putgül Oyuncu

Veysel Alankaya Tiyatro Oyuncusu

Volkan Algan Yazar

Volkan Kavas Akademisyen

Yiğit Özatalay Müzisyen

Zeynal Gül Avukat

Prof. Dr. Zuhal Okuyan Halk Sağlığı Uzmanı

Zülal Kalkandelen Gazeteci

Zuhal Dönmez Avukat



