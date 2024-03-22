TKP Genel Sekreteri Okuyan’dan TİP açıklaması: 'Detaylarda ayrılmıyoruz, farklı dünyaların partileriyiz!’

Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:12

Güncelleme: 22.03.2024 - 15:12

Türkiye Komünist Partisi (TKP) komünist belediyeciliğe oy çağrısı yaptığı seçim kampanyası kapsamında Yunanistan’ın üçüncü büyük şehri Patras’ın komünist belediye başkanı Kostas Peletidis ile bir araya geldi.

Peletidis’in de dahil olduğu heyet bugün İstanbul Kadıköy’de bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıyı, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan açtı. TKP ile Yunanistan Komünist Partisi (YKP) arasında çok derin bir dostluk ve işbirliği ilişkisi olduğunun altını çizen Okuyan, görüşme sırasında iki parti arasında görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

"LDP’Yİ ÖZLEMEYE BAŞLADIK"

Gündeme ilişkin açıklamalarda Okuyan, yerel seçimlerde diğer siyasi partileri eleştirerek siyasi bir tartışma programlarının olmadığını söyledi. Okuyan, “Tartışma programla olur. Siyaset yerine kişileri tartışıyoruz. O kişilerin siyasi görüşlerini değil de kimin kime daha iyi laf soktuğunu tartışıyoruz. Siyaset sahnesinde hiç yeri olmayacak Gökhan Zan gibi isimleri tartışıyoruz” ifadelerini kullandı. Yerel seçimde aday olan isimlerin yarısının daha önce birçok siyasi partide bulunduğunu ifade eden Okuyan, söz konusu durumu eleştirdi. Bunun tartışmaya açılması gerektiğini de söyleyen Okuyan, “Hangi parti olursa olsun, biri çıksın desin ki ben TKP ile tartışırım. Liberal Demokrat Parti’yi özlemeye başladık. Karşımızda ne olduğu belli olmayan birçok parti. Tartışılmayan bir seçimde derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Çağrımızdır, çıkın karşımıza tartışın. Adayların yarısı son bir yıl içinde parti değiştirdi. Bazılarının geçmişinde 5-6 tane parti var” ifadelerini kullandı.

"TİP İLE BİR YOLDAŞLIK İLİŞKİMİZ YOK"

Anket şirketlerinin de taraflı tutumuna değinen Okuyan, çeşitli kentlerde TKP’nin adaylarının anket şirketlerince sorulmadığını söyledi. Seçimlere ilişkin gazetecilerin sorunlarını da yanıtlayan Okuyan, TİP ile ilgili bir gelen bir soru üzerine “TİP ile bir yoldaşlık ilişkimiz yok. Tamamen farklı dünyaların, farklı dünya görüşlerinin partisiyiz. TİP ile detaylarda ayrılmıyoruz. Çok köklü ayrılıklarımız var. TKP’nin TİP ile bir yakın akrabalığı yok” ifadelerini kullandı.

"HALKIN KAYNAKLARINI HALK İÇİN KULLANIYORUZ"

Okuyan’ın ardından Yunanistan’ın üçüncü büyük şehri Patras Belediye Başkanı Kostas Peletidis de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye ve Yunanistan’ın benzer sorunlarla mücadele ettiğini söyleyen Kostas Peletidis, halkın kaynaklarını halk için kullandıklarını ve bunun için mücadele ettiklerini söyledi. Yönetime geldikleri günden bu yana yaptıkları uygulamaları sıralayan Kostas Peletidis, “Daha önce ayrıcalıklı bir kesim için kullanılan yerleri halka açtık. Kente büyük parklar kazandırdık. Yıllık geliri 25 bin avro altında olan ailelerin çocukları için ücretsiz okul öncesi eğitim vermeye başladık. Halk dershaneleri kurduk. Okulların koşullarını iyileştirdik. Yoksulluk belgesi olanlara ücretsiz su temini sağladık” dedi.

"HALK İÇİN FAYDALI OLACAK"

Patras’ta komünistlerin kazanmasının etkilerini de değerlendiren Kostas Peletidis, “6 belediye kazandık. Burada yaptıklarımız genel siyasette de oylarımızı artırdı” ifadelerini kullanlandı. Son olarak Türkiye’deki komünist belediyecilik örneklerine de değinen Kostas Peletidis, Türkiye’de yerel seçimden komünistlerin başarılı olmasının halk için faydalı olacağını ifade etti.