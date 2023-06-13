Hizbullah tepkisine ceza: Sosyal medyadan paylaşım yapan öğretmen valilik kararıyla açığa alındı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2023 - 04:00

Çanakkale’de kamu görevinde bulunan bir eğitimci ve bir memura, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açılırken memur aynı zamanda açığa alındı. Karar nedeni olarak ise bir maçta atılan sloganların paylaşılması gösterildi. 18 Mayıs’ta oynanan FenerbahçeTrabzonspor karşılaşmasında Fenerbahçeli taraftarlar, terör örgütü Hizbullah’la yakın olduğu iddia edilen Hüda Par’ın Meclis’e girmesine tepki göstererek “Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” sloganı atmıştı. Söz konusu anın videosunu sosyal medya hesabından paylaşan iki kamu görevlisi hakkında işlem başlatılırken Cumhuriyet açığa alınan memura ulaştı. Kararın valilik tarafından alındığını ifade eden ve ismini vermek istemeyen memur, Cumhuriyet’e şunları söyledi: “Fenerbahçe taraftarı HÜDA PAR’ın Meclis’e girmesine tribünden tepki göstermiş ve ‘Meclis’te Hizbullah istemiyoruz” sloganları atılmıştı. Bu anın videosunu sosyal medya hesabımdan paylaşarak ‘Canı gönülden destekliyorum’ dedim. Soruşturma açıldı ve açığa alındım.”

‘HUKUKA UYGUN DEĞİL’

Eğitim-İş Sendikası Çanakkale Şubesi yetkilileri de söz konusu durumun hukuka uygun olmadığını belirtti. Sendika temsilcilerinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İnceleme ve soruşturma kararı alınmış. İdari tedbir olarak da açığa alınmış. Bu soruşturma açığa alınmadan da yürütülebilir. Konuyla ilgili itiraz dilekçemizi yetkililere sunacağız. Ayrıca söz konusu paylaşım da suç unsuru barındırmıyor” ifadeleri yer aldı.

