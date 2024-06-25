Hizbullah'a yakın dernekten açıklama: Baskınları sahiplendiler

Yayınlanma: 25.06.2024 - 10:52

Güncelleme: 25.06.2024 - 10:59

Diyarbakır'da kimi grupların İsrail'i protesto adı altında bazı uluslararası yiyecek içecek şirketlerinin şubelerini bastığı anlara ilişkin görüntüler tepkilere neden olmuştu.

Tekbirler ve "Cenk, cihat, şehadet" sloganlarıyla yapılan baskınların ardından oluşan tepki sonrası İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15’i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bir kişi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

"KAHVE KEYFİ BOZULANLARIN OPERASYONU..."

Terör örgütü Hizbullah'a yakın Mustazaflar Cemiyeti de "eylem"leri sahiplendiklerini belirten yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "22 Haziran Cumartesi günü Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da bazı duyarlı gençlerin, soykırım destekçilerine karşı tepkilerini ortaya koyması birilerini rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık, bilinçli bir şekilde manipüle edilerek kamuoyunda farklı sunulmaya çalışılmıştır. BurgerKing ve Starbucks gibi siyonizm destekçisi firmaların şubelerinde yapılan protesto gösterisi, hayat tarzına müdahale değil, soykırımcılara karşı bir tepkidir. "Kahrolsun İsrail" ve "Boykot hayat kurtarır" gibi slogan ve dövizlerle söz konusu firmaların şubelerinde yapılan gösteriler, 9 aylık bir birikimin sonucudur" iddiasında bulunuldu.

Yapılan eylemlere sahip çıkılması çağrısı yapılan açıklamada "Kahve keyfi bozulanların sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı operasyonu ve linçe, vicdan sahibi kitleler ve Müslümanlar gençler asla boyun eğmemelidir. Hiç kimse kınayıcıların kınamasından da korkmamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

"Terör örgütü Hizbullah ile bağlantısı olduğu" iddiasıyla 2012'de kapatılan Mustazaflar ile Dayanışma Derneği (Mustazaf-Der) 10 yıl sonra yeniden faaliyete başlamıştı. Hüda-Par'a yakın dernek, 'cemiyet' adıyla hareket ediyor.