Hizbullahçılar vitrine çıkıyor!

Aday gösterdiği eski Hizbullah sanıklarıyla dikkat çeken HÜDA PAR, önceki gün Adana adayı olarak partinin Adana il başkanı Salih Demir’i aday gösterdi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 12.02.2024 - 03:00
Hizbullahçılar vitrine çıkıyor!
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HÜDA PAR’ın kurucuları arasında bulunan Demir’in “Hizbullah terör örgütü mensuplarını ve sempatizanlarını bir araya getirerek örgütsel birleşmeyi sağlamak” ve “Hizbullah’ın yayın organı İnzar dergisinin dağıtımını yapmak” suçlarından 2012’de Yargıtay tarafından kapatılan Mustazaf-Der’in kapatılmasına kadar Mersin Tarsus ilçe başkanlığını yürüttüğü öğrenildi.

Bunun yanı sıra Demir’in birçok defa Hizbullah’la bağlantılı olarak gözaltına alındığı, en son 2011’de yapılan yasal değişiklikle cezaevindeki Hizbullah üyelerinin serbest bırakılmasının ardından yurtdışına kaçmasından ötürü evine düzenlenen baskınla gözaltına alındığı, kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.


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