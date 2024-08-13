Hizbullah’ın oluşumları, Hamas ve diğer İhvancı örgütler için destek çağrısında bulundu

Yayınlanma: 13.08.2024 - 05:05

Güncelleme: 13.08.2024 - 05:05

Dinci-gerici örgütler, Türkiye’de ihvancı Hamas propagandasını sürdürüyor. Bu kapsamda MEB’e bağlı okullarda yaz kursu alan öğrencilere TÜGVA tarafından İsrail’in öldürdüğü eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin konuşmaları dinletildi. Bunun yanı sıra HÜDAPAR ile Hizbullah’ın dernek ve vakıfları ise yaptıkları miting ve yürüyüşlerde Hamas propagandasını sürdürüyor. Bunun en son örneği ise önceki gün Hizbullah’ın MEB yapılanması Peygamber Sevdalıları Platformu ve Özgür Kudüs Plaftorumu tarafından İstabul’da yapılan basın açıklamasında yaşandı.

‘SİYONİSTLER GÜÇTEN ANLAR’

İki platform tarafından İstanbul Eminönü’nde yapılan basın açıklamasında HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan konuştu. İsrail’in Kuran’da lanetlenen bir ulus olduğunu iddia eden Kaya, şunları söyledi:

“Allah’ın peygamberi melun kavimle mücadelenin pratiğini nihayeti Hayber olan savaşlar silsilesi ile ortaya koymuştur. Dolayısıyla ‘Siyonistler ancak güçten anlar’ tezi peygamber efendimizin uygulamalarıyla da örtüşmektedir. Bu nedenle direnişin ana arteri Hamas ve diğer direniş grupları ile Filistin dışında Siyonistlere darbe vuran direniş ekseni öncelikle askeri olmak üzere ekonomik ve siyasi olarak desteklenmelidir.”

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “HÜDA PAR’ı Meclis’e taşıyan Cumhur İttifakı HÜDAPAR’ı aklamaya çalışıyor ama bu yapı terör örgütleriyle iç içedir. ‘Ümmetiz’ diyorlar ama Cumhuriyet, ümmeti millet yapmıştır. Bu yapılar Türkiye karşıtıdırlar. İsrail Gazze’de katliam yapıyor ama hangi İslam ülkesi Gazze’ye yönelik bir eylemde bulundu. İsmail Haniye, İran’da öldürüldü, ‘Koruyamadın’ diye karşı çıkabildiler mi? Ya da Haniye neden ABD’nin güdümündeki Katar’a gömüldü? Bunlar Cumhuriyet ve Türklük karşıtı hezeyanlarından doğmaktadır. HÜDA-PAR’ın ciddiye alınacak bir yanı yoktur. Türk milletinin bir parçası olmadıkları kesin. O zaman hangi ümmetin parçası, bunu cevaplasınlar” dedi.