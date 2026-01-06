HKP, ABD'nin Venezuela saldırısını UCM'ye taşıdı: 'Maduro ve eşi derhal serbest bırakılmalıdır'

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), ABD'nin Venezuela saldırısı ile Devlet Başkanı Maduro'nun eşiyle birlikte kaçırılmasına karşı ABD Başkanı Trump ve ABD'li bakanlar hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulundu.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı avukat Sait Kıran, "Yasa dışı bir korsanlık eylemiyle gözaltına alınan ve şu an esir tutulan Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

HKP avukatları, ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a yönelik askeri saldırısı ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle birlikte kaçırılarak ABD'ye götürülmesine ilişkin olarak; ABD Başkanı Donald John Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Başkanı John Ratcliffe, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ve ABD Güney Komutanı Orgeneral Laura Richardson hakkında, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) suç duyurusunda bulundu.

UCM'ye gönderilen dilekçede, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Venezuela Bolivar Cumhuriyeti yasal devletinin kendi topraklarındaki egemenlik hakkına rağmen Trump'ın yaptığı basın toplantısında 'güvenli, düzgün ve sağduyulu bir iktidar geçişi sağlanana kadar Venezuela'yı ABD'nin yöneteceğini' ilan etmesi ve Venezuela petrolünün de ABD petrol şirketlerince işletileceğini ve gerekirse ikinci bir saldırı düzenlenebileceği' tehdidinde bulunması uluslararası haydutluktur. Yine Trump'ın Geçici Venezuela Devlet Başkanı yetkisini kullanan Delcy Rodríguez'e yönelik 'Doğru olanı yapmazsa muhtemelen Maduro'dan daha büyük bir bedel ödeyecek' tehdit içeren sözleri saldırıyı boyutlandırma tehlikesi oluşturmaktadır.

Roma Statüsünü onaylamış olsun ya da olmasın, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Cenevre Sözleşmesi kapsamında, uluslararası savaş hukuku tüm devlet için bağlayıcıdır. Dünya yeni bir Hitler ile adım adım tanışmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkisini kullanmadığı takdirde Trump ve suç ortaklarının insan hakları, ulusal egemenlik, hukuk, etik, sözleşme, uluslararası ilkeler tanımaz saldırganlığı Latin Amerika'da yeni ve büyük bir savaşı inşa etmektedir.

UCM Savcısı, ivedi olarak anlatılan uluslararası saldırı/kaçırma ve işgal suçları için dava açmalıdır. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in koşulsuz olarak serbest bırakılmaları için derhal karar alınmalı, gerekli zorlayıcı tedbirler uygulanmalıdır. Her durumda, Venezuela'nın egemen/yurtsever halkının ABD savaş suçlularını yeneceğine inancımız tamdır. Ancak bu milyonların canı pahasına olacaktır. Bu nedenlerle Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısını göreve çağırıyoruz."

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

HKP Genel Sekreter Yardımcısı avukat Sait Kıran, suç duyurusu dilekçesini Ankara PTT Adliye Şubesi'nden posta yoluyla UCM'ye yolladıklarını açıkladı.

ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne süren Kıran, "İnsanlığın baş düşmanı ABD emperyalist haydut devleti, uluslararası hukuku hiçe sayarak Birleşmiş Milletler'de bulunan bağımsız, egemen bir devlete savaş ilanı dahi yapmadan saldırmış ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu eşiyle birlikte korsan yöntemlerle kaçırmıştır. Bu, bütünüyle uluslararası hukuka aykırı bir eylemdir. ABD emperyalizmi, bu hukuka aykırı davranışıyla açıkça Venezuela halkının petrolüne ve yeraltı kaynaklarına el koymak istemektedir; emperyalist amaçlarla hareket etmektedir. İleri sürdüğü bütün gerekçeler tamamen sözde gerekçelerdir, yerinde değildir" dedi.

HKP olarak ABD emperyalizmine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Kıran, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Bu kapsamda, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li bakanlar ve komutanlar başta olmak üzere, saldırı ve kaçırma eyleminde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında yargılama yapılması ve cezalandırılmaları için UCM Savcısını göreve çağırdıklarını söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuru yetkisinin doğrudan devletlere ait olduğunu hatırlatan Kıran, buna rağmen savcıyı göreve davet ettiklerini ifade ederek, "Umarız bu kez ABD emperyalizmine teslim olmazlar ve gereğini yaparlar. Yasa dışı bir korsanlık eylemiyle gözaltına alınan ve şu an esir tutulan Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunurlar" dedi.

Aksi halde UCM'nin ikiyüzlü davrandığının ortaya çıkacağını savunan Kıran, mahkemenin yalnızca büyük emperyalist devletler dışındaki halklara gözdağı vermek amacıyla kurulduğu yönündeki eleştirilerin güçleneceğini dile getirdi.

Kıran, "Umarız yanılırız ve bir kez olsun hukukçu olduklarını hatırlayıp gereğini yaparlar. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu başvurumuzun sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.