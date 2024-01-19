HKP, adliyede 'yaşasın şeriat' sloganı atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:11

Güncelleme: 19.01.2024 - 13:11

İstanbul Gayrettepe’de bulunan Hacı Nimet Özden Camisi’nde cuma namazı sırasında imamın Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için dua etmesine tepki gösterip camiden ayrılan ve sosyal medyada yayımladığı videoda Atatürk’e hakaret ettiği için tutuklanan Ahmet Bostancı, tahliye edilmişti. Bostancı’nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde ‘Yaşasın şeriat’ sloganları atılmıştı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, adliye içerisinde ‘Yaşasın şeriat’ sloganları atanlar, bu eyleme izin veren İstanbul Anadolu Adalet Sarayı cumhuriyet başsavcısı ve cumhuriyet savcıları ile polis amirleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu isimlerin “Anayasayı ihlal”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarını işledikleri belirtildi.

‘BU KARANLIĞI YARACAĞIZ’

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. “Şeriat çığlıklarını yargıya taşıdık” diyen Okur, “Ülkemizin ortaçağ karanlığına götürülmesine isyan eden ve bu karanlığa gidişe karşı en etkin mücadeleyi yürüten Halkın Kurtuluş Partisi olarak, artık olağan hale gelen laik Cumhuriyet’imizin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına yönelik saldırıları, hakaretleri içimize sindiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Yaşasın şeriat’ sloganlarına karşı cumhuriyet savcılarının harekete geçmemesine tepki gösteren Okur, “Adliye koridorlarında ‘Yaşasın şeriat’ sloganlarının atıldığı eylemin üzerinden 3 gün geçiyor ama cumhuriyet savcıları harekete geçmiyor. Yine biz harekete geçiyoruz. Ama bugünler de geçecek. Bu karanlığı yarıp aydınlık günleri getireceğiz” diye konuştu.