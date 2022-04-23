HKP: Atatürk'ün 'Bağımsızlık benim karakterimdir' sözü Anıtkabir'e alınmadı

23 Nisan 2022 Cumartesi, 17:18

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı portresinin ve ‘Bağımsızlık Benim Karakterimdir’ sözünün yazılı olduğu bayraklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 102. açılış yıldönümünü kutlamak için Atatürk'ün huzuruna çıkmak istedi. Ancak üyeler Anıtkabir’e alınmadı.

"SİYASİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜLER, ANITKABİR’E ALMIYORLAR"

Anıtkabir’e girişi engellenen HKP üyeleri adına HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran Tandoğan açıklama yaptı.

Kıran, “Bugün emperyalizme karşı dünyada zaferle sonuçlanmış ilk Ulusal Kurtuluş Mücadelesi olan Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin yönlendiricisi, örgütçüsü Kurucu Meclis’in, Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102’nci yıldönümü. Halkımıza ve emperyalizme karşı mücadele veren bütün halklara kutlu olsun” dedi.

19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 10 Kasım’da Anıtkabir’e, Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı portresinin ve ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ sözünün yazılı olduğu bayrakla alınmadıklarını belirten Kıran, “Düşünebiliyor musunuz? Mustafa Kemal’in kalpaklı portresi ve sözünden başka hiçbir şey yazmayan bu pankartın siyasi olduğu, hatta daha ilerisine de giderek, bunların Mustafa Kemal’in anısına hakaret olduğunu ileri sürdüler, işte bu gerekçeyle bizi son 3-4 yıldır Anıtkabir’e almıyorlar. Yıllarca bu pankartlarla, bu flamalarla Ata’nın huzuruna çıkmamıza rağmen” ifadelerine yer verdi.

"ENGELLEYEMEYECEKLER"

Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yediden yetmişe mücadele edilerek zafere ulaşıldığını söyleyen Kıran, “Emperyalistlere ve yerli işbirlikçilerine bir kez daha sesleniyoruz: Erken sevinmeyin. Birinci Ulusal Kurtuluş Mücadelemizi nasıl zaferle sonuçlandırdıysak İkinci Kurtuluş Mücadelemizi de halkımızın önderliğinde bu savaşı da kazanacağız. Ve siz bir kez daha geldiğiniz gibi yerli işbirlikçilerinizle bu kutsal topraklardan defolup gideceksiniz. Ulusal Kurtuluş Mücadelemiz’in, İkinci Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin şanlı bayrağı bir kez daha bu topraklarda dalgalanmaya devam edecek. Ve Mustafa Kemal’in huzuruna hiçbir ortaçağcı, gerici bizim gitmemizi Mustafa Kemal’e, Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşçılarına saygımızı, sevgimizi göstermemizi engelleyemeyecekler” diye konuştu.

İZMİR VE İSTANBUL’DA KUTLAMA

Öte yandan HKP üyeleri İzmir Karşıyaka ve İstanbul Kadıköy’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 102. açılışını kutladı.

"ÇOCUKLARIN KARAKTERİ BAĞIMSIZLIKTIR"

İzmir Karşıyaka’daki kutlamada söz alan 9 yaşındaki İpek Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili arkadaşlarım, değerli büyüklerim; Bugün Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıldönümü. Bugün Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolun başlangıcı. Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramımız. Ne diyordu büyük önder; “Bağımsızlık Benim Karakterimdir”. Çocukların karakteri de bağımsızlıktır. Siz büyükler ışık olmalısınız yolumuza. Ancak siz büyüklere hatırlatmamız gereken bazı şeyler var.

Bizim haklarımız var. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, gıdaya-temiz suya ulaşım hakkı, oyun hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi… Sizlerin esas görevi bunları sağlamak ve bunları korumak için mücadele etmektir. Çocuklar inanın inanın çocuklar, Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz. Işıklı maviliklere. Biz büyüyoruz hak ettiğimiz bir ülkede ve dünyada yaşamak istiyoruz. Yatağa aç giren, hasta giren tüm arkadaşlarım ve kardeşlerim için bir şeyler yapmalısınız, yapmalıyız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."