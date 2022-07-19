HKP, Cennet Koyu'nun imara açılmasını yargıya taşıdı: Mehmet Cengiz dahil 14 isme suç duyurusu
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Muğla Bodrum’daki Hazine arazisine turistik tesis yapmak isteyen muhalefetin ‘5’li çete’ olarak tanımladığı isimlerden Mehmet Cengiz’in de aralarında bulunduğu 14 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki turistik Cennet Koy’da koruma altında olan 678 bin metrekarelik hazineye ait arazinin Mehmet Cengiz tarafından 278 milyon TL’ye alınarak turistik tesis, villa, rezidans ve marina inşaatına başlanacağının ortaya çıkması üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) harekete geçti.
14 İSME SUÇ DUYURUSU
HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak; AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz, Cengiz Holding Yetkilileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Gülnur Çekmeceli, Muğla Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Ömür Özdil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Üyeleri ve soruşturma sırasında ortaya çıkacak diğer sorumlular hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
5 AYRI SUÇLAMA YÖNETİLDİ
HKP avukatı Çolak tarafından başsavcılığa gönderilen suç duyurusu dilekçesinde; yetkililerin, “temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak üzere yarar sağlama”, “görevi kötüye kullanma”, “anayasayı ihlal”, “kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet” ile “çevre ve milli parklar kanununa muhalefet” suçlarını işlediklerini iddia etti. Çolak, yetkililer hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep etti.
“MAHKEME KARARLARINA MEYDAN OKUYORLAR”
Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak açıklama yaptı. Çolak, “AKP’giller’in vurgunlarına, talanlarına artık yetişemiyoruz. Hemen her gün yeni vurgun ve talanla karşılaşıyoruz” dedi.
Çolak açıklamasının devamında şöyle konuştu:
“Cennet Koyu’nun doğal sit alanı olması ve tabiat varlığı olması nedeniyle korunması yönünde şimdiye kadar Danıştay’ın isabetli kararları var. Danıştay, iki defa burada yapılaşmaya izin vermeyen karara imza atıyor ancak iktidardan aldığı destekle Cengiz Holding burada yine yapılaşma işlemlerine devam ediyor. Mahkeme kararlarına meydan okuyorlar, tıpkı Saray’da Atatürk Orman Çiftliği’nde olduğu gibi.
Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün itibarıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Halkın Kurtuluş Partisi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm haksızlıklar, vurgunlar ve talanlar karşısında mücadele etmeye devam edecektir.”
Video Haberler
- Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
- Ağrı kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
- Bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
- Belediye plajında çalışanları darbettiler!
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet'e girenler şaştı kaldı
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- AKP'li belediye, İBB ekiplerini içeri almadı
- Soylu’nun kuzeni hayatını kaybetti
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 'Bu düzen baştan aşağı değişmeli...'
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor
- O müdür hakkında yeni gelişme!
- Ve Cübbeli harekete geçti
- Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması!