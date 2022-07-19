HKP, Cennet Koyu'nun imara açılmasını yargıya taşıdı: Mehmet Cengiz dahil 14 isme suç duyurusu

19 Temmuz 2022 Salı, 09:01

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki turistik Cennet Koy’da koruma altında olan 678 bin metrekarelik hazineye ait arazinin Mehmet Cengiz tarafından 278 milyon TL’ye alınarak turistik tesis, villa, rezidans ve marina inşaatına başlanacağının ortaya çıkması üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) harekete geçti.

14 İSME SUÇ DUYURUSU

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak; AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz, Cengiz Holding Yetkilileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Gülnur Çekmeceli, Muğla Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Ömür Özdil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Üyeleri ve soruşturma sırasında ortaya çıkacak diğer sorumlular hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

5 AYRI SUÇLAMA YÖNETİLDİ

HKP avukatı Çolak tarafından başsavcılığa gönderilen suç duyurusu dilekçesinde; yetkililerin, “temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak üzere yarar sağlama”, “görevi kötüye kullanma”, “anayasayı ihlal”, “kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet” ile “çevre ve milli parklar kanununa muhalefet” suçlarını işlediklerini iddia etti. Çolak, yetkililer hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep etti.

“MAHKEME KARARLARINA MEYDAN OKUYORLAR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak açıklama yaptı. Çolak, “AKP’giller’in vurgunlarına, talanlarına artık yetişemiyoruz. Hemen her gün yeni vurgun ve talanla karşılaşıyoruz” dedi.

Çolak açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Cennet Koyu’nun doğal sit alanı olması ve tabiat varlığı olması nedeniyle korunması yönünde şimdiye kadar Danıştay’ın isabetli kararları var. Danıştay, iki defa burada yapılaşmaya izin vermeyen karara imza atıyor ancak iktidardan aldığı destekle Cengiz Holding burada yine yapılaşma işlemlerine devam ediyor. Mahkeme kararlarına meydan okuyorlar, tıpkı Saray’da Atatürk Orman Çiftliği’nde olduğu gibi.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bugün itibarıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Halkın Kurtuluş Partisi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm haksızlıklar, vurgunlar ve talanlar karşısında mücadele etmeye devam edecektir.”