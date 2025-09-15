HKP'den, gözaltına alınan Nurullah Efe Ankut ile ilgili yeni açıklama: Yöneltilen suçlama belli oldu!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla dün gece İstanbul'da gözaltına alınan Genel Başkan Nurullah Efe Ankut'un Emniyet'te ifade verdiğini, ayrıntılı savcılık ifadesini ise bugün öğleden sonra Çağlayan Adliyesi'nde vereceğini bildirdi.

HKP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Nurullah Efe Ankut'un gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

"Genel Başkanımızı hiçbir güç yargılayamaz" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi Genel Başkanımız Nurullah Efe, gece yarısı kanunsuz bir şekilde polis tarafından evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştür. Kendisi an itibarıyla gözaltında tutulmaktadır. Genel Başkanımız, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak'la suçlanmaktadır. Gerekçe olarak ise Genel Başkanımızın kişisel X hesabından dün yaptığı paylaşımda, 'AKP’giller’in 1 milyar 400 milyon dolarlık Irak kaynaklı petrol vurgununu bir kez daha gündeme getirmesi' gösterilmiştir.

Oysa bilindiği gibi bu vurgunu, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yaklaşık bir ay önce tüm belgeleriyle açık bir biçimde kanıtlamıştır. Yapılan işlem hukuki anlamda da tam bir garabettir çünkü soruşturmayı, isnat edilen suç türüyle görevli bulunmayan terör savcılığı resen başlatmıştır."

"GENEL BAŞKANIMIZ NURULLAH EFE, YARGILANAN DEĞİL, YARGILAYAN TARAF OLACAKTIR"

"Genel Başkanımız, günün ilk saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünde parti avukatlarımız yorulmasın diye Emniyet'teki ifadesini kendisi vermiştir. Ayrıntılı savcılık ifadesini ise öğleden sonra Çağlayan Adliyesi'nde verecektir. Kamuoyunun da çok iyi bildiği gibi, Genel Başkanımız düşüncelerini her platformda ikirciksiz bir şekilde dile getirir, söyleyeceklerini eğip bükmeden, doğrudan bizzat muhataplarına söyler.

Genel Başkanımız Nurullah Efe’nin ağzından, doğruluğuna inanmadığı tek bir sözcük dahi çıkmaz. Ve Genel Başkanımızı hiçbir güç yargılayamaz. Genel Başkanımız Nurullah Efe, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yargılanan değil, yargılayan taraf olacaktır. Partimiz, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir."