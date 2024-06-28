HKP Genel Başkanı hakim karşısına çıktı: 'Yargılanmaya değil, yargılamaya geldim'

Yayınlanma: 28.06.2024 - 14:15

Güncelleme: 28.06.2024 - 14:15

İstanbul asliye ceza mahkemesinde, 10 Mayıs 2022'de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamalar nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan toplamda 9 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirilen iki ayrı dava bugün görüldü.

"YARGILANMAYA DEĞİL YARGILAMAYA GELDİM"

Duruşmaya HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut ile partililer ve avukatları katıldı. Mahkemeye alkışlar eşliğinde giren Ankut, savunmasında, "Ben yargılanmaya değil yargılamaya geldim. Abdüllatif Şener ne dedi? Tayyip ve ailesinin kamudan aşırdığı para 300 milyar doları aşıyor demedi mi? Bunlar mı islam? Ali Yerlikaya her gün çete çökerttik diye açıklamalar yapıyor. Bunlar ne zaman girdi Türkiye’ye? Kara para getirip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadılar mı? Bunu Tayyip yapmadı mı? Memleket bu halde değil mi?" dedi.

"BU YAŞIMDA HAPSE ATSINLAR UMRUMDA DEĞİL"

Efe Ankut, savunmasının devamında, "Kadın Cinayetlerine gelecek olursak, son 5 günde 10 kadın öldürüldü. Kadınlar ve çocuklar en çok zulüm görenler değil mi? Ama yetmedi, zerre merhametleri de yok. Şimdi de masum sokak hayvanlarını katletmek istiyor. Ben militan düzeyde hayvanseverim. Bu yüzden ev hapsindeyim, ben AKP’gillerle aynı odaya girsem içim kalkar. Biz bunlarla aynı varlık dünyasından değiliz. Zerre allah korkusu yok bunlarda. Ben Tayyip’e hakaretten 12 yıl ceza aldım, ayrıca 50 yıl daha ceza almamı istiyorlar. Toplamı 50 yılı bulan iddianameler var. Ne yapayım? Umrumda değil. Ben mücadelemden dolayı zulüm görmezsem gerçek vatansever değilim demektir. Beni bu yaşımda hapse atsınlar, umrumda değil. Ama Tayyip ve avanesi de buraya gelecek, yargılanacaklar" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukatların beyanlarının ardından duruşma savcısı, mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, Nurullah Efe Ankut'un dava konusu açıklamalarının olduğu CD'nin çözümünün yapılması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.

"HESABA ÇEKİLECEKLER"

Duruşma çıkışında adliye önünde açıklama yapan Efe Ankut, "Bu kaçak ve de haram saray avenesi, ilçe başkanlıklarından başlamak üzere tamamı bir gün bu adliyelere gelecekler. Aşırdıkları trilyonlarca dolarlık kamu malının ve vatana ihanet etmelerinin ve Kuva-yı Milliyeci atalarımızın, Mustafa Kemallerin, İnönülerin ve silah arkadaşlarının kurdukları laik cumhuriyete karşı işledikleri suçlardan dolayı bir bir hesaba çekilecekler. Bizleri bu tür davalarla korkutmaya çalışıyorlar. Bizi zamanında işkenceci sapık cellatlar, 12 Eylül'ün faşist dikdatörlükleri idamla yargılayıp, tepemizde yağlı urganları sallandırırken korkutamadı. Bizi tarihte hiçbir güç yargılayamaz. Cezalandırabilir, idam edebilir, kalleş pusularda katledebilir ama yargılayamaz. Biz, Kuva-yı Milliyeci atalarımızın, vatanımızın ve halkımızın çıkarlarını savunuyoruz" diye konuştu.