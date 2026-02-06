Cumhuriyet Gazetesi Logo
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a gözaltı

6.02.2026 11:24:00
Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, sabah saatlerinde evine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

Partinin sosyal medya hesabından Nurullah Efe Ankut'un gözaltı görüntüleri paylaşılarak yapılan açıklamada, Ankut'un İstanbul Anadolu Adliyesine götürüldüğü duyuruldu. 

Nurullah Efe Ankut, gözaltı öncesi paylaşılan o videoda "Tayyip eğer bizi zindanına atarsa, orada onunu yargılamaya devam edeceğiz. Elimizden kurtulacağını sanmasın!" ifadelerini kullandı.   

Ankut'un gözaltına alınma gerekçesi ise henüz bilinmiyor. 

