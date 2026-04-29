HKP Genel Başkanı Nurullah Efe serbest bırakıldı

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla evinden gözaltına alınmış, 11 Mart'ta yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Nurullah Efe, dün saat 19.00 sularında evinden yeniden gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve bugün öğle saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesinin ardından ifadesi sonrası tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği, Nurullah Efe'nin söylemlerinin siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi, mevcut delil durumu ile kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmaması ve başka bir dosyada ev hapsi tedbiri uygulanması gerekçeleriyle tutuklamanın ağır, ölçüsüz ve orantısız olacağına hükmederek talebi reddetti.

Efe, yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza atma şartıyla serbest bırakıldı.