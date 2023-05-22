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HKP'den '28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın' diyen İmam Murat Gündoğdu hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Cebeci Camii’nin imamı Murat Gündoğdu’nun cuma hutbesinde söylediği “28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın” sözlerini yargıya taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 22:35
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İstanbul Sultangazi’deki Cebeci Camii’nin imamı Murat Gündoğdu, cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var” ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İMAM GÜNDOĞDU’YA 3 SUÇLAMA YÖNETİLDİ

HKP avukatları, İmam Murat Gündoğdu’nun “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma” suçlarını işlediğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Öte yandan İmam Gündoğdu hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“EY LAİK CUMHURİYETİN SAVCILARI...”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK üyesi Adnan Okur, şunları kaydetti:

“Saygıdeğer halkımız; AKP’giller yandaş, CIA İslamcısı, IŞİD militanı görünümlü imamları aracılığıyla halkımızı tehditle korkutmaya, sindirmeye, düşmanlaştırmaya çalışıyorlar. Halkın Kurtuluş Partisi olarak yeni Maraşlar, yeni Çorumlar, yeni Sivasların ayak sesi demek olan bu karanlık İmam Murat Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Saygıdeğer halkımız; Bu canilerin eline fırsat geçtiği anda neler yaptıklarını Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta gördük. Gelin Kurtuluş Savaşımızda Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kuvayi milliyecileri yok etmek isteyen Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin, Nemrut Mustafa Paşa’ların, Ali Kemal’lerin torunları yerli işbirlikçileri AKP’giller’i tarihin çöplüğüne gönderelim. Ama bu sefer o çöplükten bir daha çıkmamacasına.

Ey Laik cumhuriyetin savcıları halkı tahrik ve tehdit eden, düşmanlaştıran, katliamlara davetiye çıkartan, karanlıklardan beslenen bu alçaklara dur demek sizlerin en başta gelen görevi. Halkımız sizden görevinizin gereğini yapmanızı bekliyor.”


HKP Halkın Kurtuluş Partisi 28 Mayıs Cami imamı Murat Gündoğdu

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