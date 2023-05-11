HKP'den Hande Fırat ve Bakan Vahit Kirişci hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 11.05.2023 - 21:17

Güncelleme: 11.05.2023 - 21:20

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Hande Fırat Özvardar’a küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği için yeni bina yapımı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 3.5 milyon TL hibe desteği verileceği ortaya çıkmıştı.

HKP avukatları Bakan Vahit Kirişci, Özvardar ile sorumluluğu tespit edilecek bakanlık yetkilileri hakkında, “görevi ihmal” ve “nüfuz ticareti” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

(Ayça Okur)

“YANDAŞ GAZETECİ KİMLİĞİYLE...”

HKP avukatlarından Ayça Okur, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Hande Fırat Özvardar’ın tarım ve hayvancılıkla bir ilgisinin olmadığı, bu alanda daha önce faaliyet yürütmediği bilinmektedir. Kendisinin, tek mesleki faaliyeti yandaş medya kuruluşlarında gazetecilik yapmak olmuştur. Bu durum SGK ve vergi dairesi kayıtlarından da anlaşılacaktır. Buna rağmen tarım sektörünü canlandırmak, köylüye çiftçiye destek olmak için verilen kredi ve hibelerden bu şahıs yararlandırılmaktadır. Hande Fırat Özvardar yandaş gazeteci kimliği nedeniyle bu hibe desteğinden faydalanmakta ve gerçek tarımsal üreticiye verilmesi gereken maddi olanaklardan yararlanarak menfaat temin etmektedir.

“VURGUNLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Halkımız ucuz ve sağlıklı gıdaya hasretken, çiftçimiz üretim maliyetlerini dahi karşılayamıyorken, yandaşlara bu hibelerin verilmesi vicdanen ve ahlaken doğru olmadığı gibi aynı zamanda suçtur. Bu hibeyi alan haksız menfaat temin etmiş, verenler de görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kamunun zarara uğramasına neden olmuşlardır. Bu nedenle suç duyurusunda bulunulmuştur. Deprem bölgesinde hayvan barınaklarının yıkılması, yem bulunamaması nedeniyle köylümüz adeta hırsız soylu aracılara hayvanlarını bedavadan vermek zorunda kaldı, artık süt veren hayvanlar kesimhanelere gönderilmektedir. Buna rağmen hibe gerçek köylüye, mağdur çiftçiye değil yandaşlara verilmektedir. Bu olay AKP iktidarının çiftçiye bakış açısını da net şekilde göstermektedir. HKP bu vurgunların bu zulmün ardını bırakmayacaktır. Suçlular hem yargı önünde hem de halkın vicdanın da er ya da geç soruşturulacak ve bedelini ödeyeceklerdir.”