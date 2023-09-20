HKP'den Erdoğan, bakanlar ve komutanlar hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 20.09.2023 - 23:33

Güncelleme: 20.09.2023 - 23:34

Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolaos Hardalias, 27 Ağustos’ta İzmir Koyun Adası’na gelip burada konuşlu işgalci Yunan askerlerini denetledi.

Söz konu ziyaretin ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Ege Ordu Komutanı Kemal Yeni, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ve İzmir Valisi Süleyman Elban hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

EMEKLİ ALBAY ÜMİT YALIM TANIK OLARAK DİNLENSİN TALEBİ

Dilekçede, söz konusu isimler hakkında, “Devlet birliğini ve Ülke bütünlüğünü bozma”, “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçlarından soruşturma yürütülerek kamu davası açılması, Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım’ın tanık sıfatıyla dinlenilmesi talep edildi.

‘SORUMLULAR HESAP VERECEK’

Suç duyurusunun ardından Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen parti üyeleri adına HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak açıklama yaptı. Çolak, “HKP olarak ülkemizin egemenlik haklarının ayaklar altına alındığı, işgal edilen vatan topraklarımızda askerimizin işgalci askerleri koruma ve kollama durumuna düşürüldüğü bu acıklı duruma itiraz ediyoruz. Sorumluların hesap vermesini istiyoruz” dedi.