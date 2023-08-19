HKP'den ABD savaş gemisine: Yankee go gome!

Yayınlanma: 19.08.2023 - 19:50

Güncelleme: 19.08.2023 - 19:50

Amerika Birleşik Devletleri donanmasına bağlı USS Mount Whitney savaş gemisi olağan liman ziyaretleri kapsamında Sarayburnu’na demirlemişti.

Sarayburnu’nda bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri “Katil ABD Ülkemizden ve Ortadoğu’dan defol” ve “Kahrolsun ABD-AB emperyalizmi” yazılı döviz açtı. HKP üyeleri adına basın açıklamasını HKP MYK üyesi Pınar Akbina okudu. Akbina, “ABD emperyalistleri bir kez daha ülkemiz sularını kirletmek için gelmiştir” dedi.

“ABD EMPERYALİZMİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Akbina açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“HKP olarak topraklarımızı kirleten, bağımsızlığımızı çiğneyen ABD emperyalizminin bu savaş gemisinin ülkemizin ve Dünya halklarının hayrına burada olmadığını, emperyalist çıkarları için geldiğini adımız gibi biliyoruz. Katil ABD emperyalizmi ne zaman, nereye, hangi koşullarda gelirse gelsin; HKP olarak onların karşısına dikileceğiz. ABD emperyalizmine hiçbir şartta, hiçbir koşulda geçit vermeyeceğiz.”

6. FİLO HATIRLATMASI

ABD ve NATO’nun Ortadoğu’yu kana buladığını anımsatan Akbina, “ABD ve NATO hedefini artık Karadeniz yapmıştır. Karadeniz’i bir ABD gölü haline getirmek, bir savaş denizi haline getirmek istemektedir. Bu yüzden sözde ‘olağan liman ziyareti’ gibi bahanelerle İstanbul’da savaş gemisi ile durmaktadır” dedi.

Akbina, “6. Filo’nun askerlerini nasıl 1968’de denize döktüysek tekrardan ve tekrardan onları denize dökeceğiz. Geldikleri yerlere geri göndereceğiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.