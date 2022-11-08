HKP'den Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusu

08 Kasım 2022 Salı, 15:21

HKP avukatları; AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakanlar; Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım, 2011 yılından bugüne bütün bakanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimlerin, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” ve “Anayasayı ihlal” suçlarını işledikleri iddia edildi. Öte yandan Erdoğan, Davutoğlu, Yıldırım ve bakanlar hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur, şu ifadelere yer verdi:

“Saygıdeğer halkımız; Cennet ülkemizin en gözde şehirleri AKP iktidarı tarafından; HKP Genel Başkanı Nurullah Efe’nin deyimiyle, sessiz işgale uğratılmış durumdadır. Bilindiği üzere AKP’giller ve AB-D emperyalistlerinin yeni Sevr projesi BOP eş başkanlığını övünç kaynağı yapan Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi Suriye bataklığına sokarak, 600’ü aşkın vatan evladının yok yere hayatını kaybetmesine sebep olmuşlar, Türkiye’yi de 250 milyar dolar ziyana uğratmışlardır. AKP’giller’in ihanetleri ne yazık ki bunlarla sınırlı kalmamıştır. 9-10 milyona yakını Suriyeli olmak üzere, Afganistanlı, Pakistanlı, Iraklı, İranlı ve Afrikalılardan oluşan 3-4 milyon kaçkınla birlikte toplam 13 milyon kaçkını başta İstanbul gelmek üzere, Türkiye’nin dört bir tarafına doldurmuşlar, vatanımızı ‘Sessiz İşgal’e uğratmışlardır.

“SEÇMEN YAPACAKLAR”

Peki, AKP’giller ve reisi neyin peşinde, neyi amaçlıyorlar? Amerika’nın kendilerine bir hilafet kuruvermesinin, ortaçağcı-faşist bir din devleti kuruvermesinin peşindeler. İşte bu sebeple Türkiye’ye, İslam dünyasından ve Afrika’dan ne kadar din meczubu kaçkın varsa dolduruyorlar. Düşünüyorlar ki; bu gelen milyonlarca kaçkın, AKP’giller ve reislerinin sayesinde geldiklerini bilecekler, AKP’giller ve reisine sadakatte kusur etmeyecekler. Bu milyonlarca kaçkını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirip seçmen yapacaklar, sonrasında da yerli meczuplarla birlikte yeniden bir seçim oyununu daha kendileri açısından galibiyetle sonuçlandıracaklar. Arkasından yapacakları Anayasa değişiklikleriyle din devletine kesince geçip, ölünceye kadar saltanatlarını sürdürecekler. Böylece de kimse AKP’giller’in çalıp iç ettiği trilyonlarca dolarlık kamu malının hesabını soramayacak. İşte AKP’giller’in hainane düşünceleri, hayalleri, planları budur…

"YARGIYA TAŞIYIP KAYIT ALTINA ALDIRDIK"

Tarihe, halkına, vatanına duyduğu saygı ve sorumluluktan hareketle, tehlikenin farkında olan HKP olarak, cennet ülkemizi sessiz işgale uğratanların tarihimize, vatanımıza ve halkımıza karşı bu suçlarını, tarihe not düşmek babında bir kez daha yargıya taşıyıp kayıt altına aldırdık.

Ülkemizin sessiz işgaliyle sonuçlanan göç politikasında etkisi ve yetkisi olan Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım ve 2011 yılından bugüne görev yapan bütün bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Cennet vatanımıza, tarihimize, halkımıza karşı bu büyük ihanete yargının kılını kıpırdatıp, gereğini yapması umuduyla...”