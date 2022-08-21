HKP'den Kadıköy'de eğitim protestosu: 'Saray'a değil, eğitime bütçe'

21 Ağustos 2022 Pazar, 19:10

Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya gelen HKP üyeleri, üzerinde öğrencilerin okul açılırken ailelerin yapacakları harcama kalemlerinin resmi olan “Ders değil, dert zili çalıyor! Eğitim asgari ücrete sığmıyor!” yazılı pankart ve “Parasız, eşit, laik, bilimsel eğitim istiyoruz”, “Hak verilmez alınır, yoksa fakir kalınır” yazılı dövizler taşıdı.

HKP üyelerine adına basın açıklamasını HKP Merkezi Kadın Çocuk Komitesi Üyesi Semra Kalkan gerçekleştirdi.

"EĞİTİM MASRAFLARI KAFAMIZA BİR BALYOZ GİBİ İNMEYE BAŞLADI"

“Okullar açılıyor, çocuklarımız okulun ilk günü heyecanını yaşayacaklar. Gençlerimiz uçabilecek güç bulabileceklerse farklı şehirlere kanat açacaklar. Ama ne yazık ki, eğitim masrafları daha şimdiden kafamıza bir balyoz gibi inmeye başladı. Nasıl inmesin?” diyen Kalkan sözlerine şöyle devam etti:

“Okul masrafları cep yakıyor, can yakıyor. Çocuklarımızı okula yazdırırken bağış adı altında kayıt parası lazım. Çocuklarımıza kıyafet, ayakkabı, okul araç gereçleri, kırtasiye malzemeleri lazım. Çocuklarımıza okula gidecek yol parası, servis parası lazım. Çocuklarımızın beslenme çantalarının dolması lazım. Çocuklarımıza okul harçlığı lazım. İşte daha şimdiden bu eğitim masrafları bizleri kara kara düşündürmeye başladı.”

"ÇOCUKLARIMIZI TARİKATLARIN YURTLARINA MAHKÛM EDİYORLAR"

AKP iktidarının yeni yurtlar yapmadığına dikkat çeken Kalkan “Başka şehirleri kazanıp gidecek çocuklarımıza kalacakları yer, yurt ayarlamak zorundayız. Ama kiralar ve yurt ücretleri ateş pahası. AKP’giller bilerek yeni yurtlar yapmıyor, çocuklarımızı tarikatların, cemaatlerin yurtlarına, evlerine mahkûm ediyorlar. Hayat pahalılığı nedeniyle çocuklarını başka şehirlerde okutamayanlarımız var. Bu durumda çocuklarımız bulunduğu şehirde okusunlar istiyoruz. En azından bu şekilde barınma ve beslenme gibi bazı masraflardan tasarruf edelim diyoruz” ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM ASGARİ ÜCRETE SIĞMIYOR"

“Bugünlerde emekçi halkımız için ders zili değil,dert zili çalıyor” diyen Kalkan sözlerine şöyle devam etti: “Yüzde 300’leri aşan devasa okul masrafları, kırtasiye zamları, beslenme zamları, okul kıyafeti zamları, yüzde 100’leri aşan servis ücretleriyle kara kara düşünmeye başladılar. Bir asgari ücretle kaç öğrenci okutulabilir ki? Dolayısıyla eğitim asgari ücrete sığmıyor.”

Araştırmalara göre temmuz ayı için dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 7 bin TL’ye yaklaştığını, yoksulluk sınırının ise 23 bin 715 TL’nin üstüne çıktığını belirten Kalkan, “Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti ise 200 lirayı aşmıştır. Net asgari ücret 5500 TL. Bu ücretin günlük tutarı 183,33 TL’dir. Bir günlük çalışma ile ancak karnımızı doyurabiliyoruz. İşte bu parababalarının yarattığı kansercil düzende bize dayatılan ‘ölmeyecek kadar karnını doyur ve çalış’ prensibidir” dedi.

"AŞIMIZA GÖZ KOYAN BU SÖMÜRÜCÜLERİ İYİ TANIMALIYIZ"

AKP iktidarının laik ve bilimsel eğitime düşman olduğunu iddia eden Kalkan, “Ortaçağcı ideolojiyi temel alan, halk düşmanı, vurguncu, laiklik, bilim, demokrasi ve bilimsel eğitim düşmanı olan Tefeci-Bezirgânsınıfının ülkemizdeki siyasi temsilcisi AKP’giller, ABD Emperyalistleri tarafından devşirilerek iktidar koltuğuna oturtulmuş 20 yıldan fazladır da halkımızı iliklerine dek sömürmektedir. Aşımıza, ekmeğimize göz koyan bu sömürücüleri iyi tanımalıyız” ifadelerini kullandı.

"AKP’GİLLER SENİN ÇOCUĞUNUN GÖZLERİNDE SÖNEN IŞILTIYI ANLAYAMAZ"

Kalkan açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“AKP’giller, okullar açıldığında senin çocuğunun gözlerinde sönen ışıltıyı, senin çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamamaktan dolayı duyduğun acıları, senin çocuğunun beslenmesine koyacak bir kutu sütü, bir dilim ekmeği bulamadığında yüreğinde hissettiğin acıyı anlayamaz. Onlar için bir ekmeğin fiyatının artması pek fazla bir şey ifade etmez. Ama alınteri ile çalışan biri için evde bir dilim ekmeğin eksilmesi, bir çocuğun aç kalması demektir. Yaşadıklarının kelimelerle izahı olamaz, öyle bir girdaba girersin ki ne yapacağını bilemezsin.”

Semra Kalkan, açıklamasını “Asla yalnız olmadığını bil. Sana yaşatılan tüm bu ihanetlerin, bu soygunların hesabını sormak, hesap terazisini kurmak için biz varız. Halkın Kurtuluş Partisi var” diyerek sonlandırdı.