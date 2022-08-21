HKP'den Atatürk Orman Çiftliği'nin adını değiştirme girişimine suç duyurusu

21 Ağustos 2022 Pazar, 16:48

Ankara Orman İşletme Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Atatürk’ün adını silerek “Beştepe Millet Ormanı” ihalesine çıkmıştı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Yener Yıldırım, Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde; Vahit Kirişci, Yener Yıldırım ve Veysel Kodalak hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep etti.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE EYLEM

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü önünde bir araya gelen HKP üyeleri, “Atatürk Orman Çiftliği’nin adının Beştepe Millet Ormanı olarak değiştirilmesi kabul edilemez” yazılı pankart ve “Atatürk Orman Çiftliği sahipsiz değildir”, “Ne peşkeş çekebilirsiniz, ne de adını silebilirsiniz” yazılı dövizler taşıdı.

“ATATÜRK’ÜN ANISINA HAKARETTİR”

HKP üyeleri adına basın açıklamasını HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran gerçekleştirdi. Kıran yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“AKP iktidarının Mustafa Kemal Atatürk ve onun yarattığı Cumhuriyetin değerlerine yönelik saldırıları gün geçtikçe tırmanıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti ile halka bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği’nin arazisine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararıyla da tespit edildiği gibi kaçak saray kuranlar, ABD Emperyalizmi’ne büyük elçilik için büyük miktarda arsa tahsis edenler şimdi de Atatürk Orman Çiftliği’nin adını değiştirmek istiyorlar. 15 Haziran 2022 tarihli 5632 sayılı Kamu İhale Bülteni’ndeki ilana göre Atatürk Orman Çiftliği’nin adını AKP iktidarının temsilcileri Beştepe Millet Ormanı olarak değiştirmiş durumdalar. Bu Atatürk Orman Çiftliği’nin yasasına, Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelesine, anısına hakarettir, suç oluşturmaktadır.

Yapılan ihale nedeniyle HKP olarak; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Atatürk Orman Çiftliği Müdürü Yener Yıldırım, Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve suça karıştığı tespit edilecek kişiler hakkında suç duyurunda bulunduk.

“MUTLAKA HESABINI VERECEKLER”

Biliyoruz, bugün AKP’giller’in hukuk bürosuna dönüştürülmüş yargı bunu da görmezden gelecek. Bu suçu da göz ardı edecek. Ama hep söylüyoruz; bu işlenen suçların hesabı er geç sorulacak, bu düzen bu yasadışı vurgun, soygun düzeni ilelebet devam edemez. Bu yasalar var olduğu sürece Türkiye’de mahkemeler, yargı var olduğu sürece bu suçları işleyenler bugün değilse yarın mutlaka bunun hesabını verecekler. Emri vicdanından ve yasalardan alan bağımsız hâkimler ve savcılar tarafından gerekli soruşturmalar yapılacak ve mevcut yasalarımıza göre hak ettikleri cezayı er geç bulacaklardır. Buna inanıyoruz. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bunun mücadelesini veriyoruz.

ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Bu yaptığımız suç duyurusu da hem toplumumuza, ülkemize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek, hem de tarihe not düşmektir. Ve bu AKP iktidardan düştüğünde yargılamayı yapacak bağımsız cumhuriyet savcılarına ve hâkimlerine şimdiden hazır dosyalar yaratmak için yapıyoruz.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak, Mustafa Kemal Atatürk’e, Birinci Kuvayimilliyemizin geleneklerine, onların eserlerine yönelik saldırılara karşı mücadeleye devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün meşhur bir sözü var; ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’. Halkın Kurtuluş Partisi bu inançla, bu kararlılıkla AKP iktidarının yolsuzluklarına, vurgunlarına, yasa dışılıklarına karşı mücadele etti, etmeye de devam edecektir. Gün gelecek devran dönecek, AKP’giller bu halka hesap verecek. Buna inancımız tamdır, bu doğrultuda mücadele ediyoruz.”