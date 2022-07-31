'Camilerimiz yakıldı' iddiasını itfaiye ve Diyanet yalanlamıştı: HKP'den Erdoğan hakkında yeni suç duyurusu

31 Temmuz 2022 Pazar, 13:31

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Haziran’da partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada Gezi Parkı eylemlerini ve eyleme katılanları hedef aldı. O günlerde yaşanan olayları sıralayan Erdoğan, ‘cami yakma’ iddiasında bulunup, ‘Camilerimiz yakıldı, bu kendini bilmezler tarafından işgal edildi’ ifadelerini kullanmıştı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, 16 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “iftira”, “anayasayı ihlal” suçlarını işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatılması için Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

İTFAİYE VE DİYANET ERDOĞAN’I YALANLADI

8 Temmuz’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 26 Temmuz’da ise Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı Erdoğan’ın ‘Camilerimiz yakıldı’ sözlerini yalanladı.

TEKRAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

HKP avukatları bugün Erdoğan hakkında tekrar Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“ERDOĞAN’IN YALANLARI BİR BİR ORTAYA ÇIKIYOR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur, “Saygıdeğer Halkımız; Her fırsatta, şanlı gezi isyanımıza ve bu halk hareketine katkı sunan milyonlara iftiralar atmaktan çekinmeyen, geziye ve geziye sahip çıkan halkımıza olan kinini kusmaktan geri duramayan AKP’giller ve reisinin yalanları da bir bir ortaya çıkıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor” dedi.

“BÜTÜN SUÇ VASIFLARI KANITLANMIŞ OLDU”

Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve ‘Yakıldığı iddia edilen cami nerededir?, Caminin yakıldığını gören, duyan var mıdır?, Caminin yakıldığına dair bir görüntü var mıdır?’ sorularını sorduklarını hatırlatan Okur, “Böyle bir olayın olmadığı belgelerle ortaya çıktı. AKP’giller’in ve reisinin milyonlara iftira attığı netçe ortaya çıktı ve suç duyurumuzda ileri sürdüğümüz bütün suç vasıfları da kanıtlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

“SAVCILIK GEREKLİ SORUŞTURMAYI BAŞLATIP, KAMU DAVASI AÇMALI”

Erdoğan’ın ‘Camilerimiz yakıldı’ iddiasını İBB’ye bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın yalanladığını belirten Okur, “Diyanet ve itfaiye suç duyurumuzda ileri sürdüğümüz iddiaları doğrulamıştır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak yapmış olduğumuz suç duyurusuna ek olarak suç duyurumuzu ispatlar delillerimizi Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduk. Ortaya çıkan bu kadar somut belgeler ve deliller ışığında yapılması gereken bellidir. Savcılık makamının derhal harekete geçerek gerekli soruşturmayı başlatıp, kamu davası açması gerekir. Hukuk bunu gerektirir. Yasa bunu gerektirir. Vicdan bunu gerektirir” diye konuştu.