HKP'den İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto: 'İsrail'in en büyük destekçisi AKP iktidarıdır'

09 Ağustos 2022 Salı, 19:53

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), İsrail’in Filistin’e yönelik artan saldırılarını, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde ve İzmir’de Karşıyaka’da yaptığı eylemlerle protesto etti.

“Katil ABD, Siyonist İsrail Filistin’den defol! Filistin halkı yalnız değildir!” yazılı bir pankartla Başkonsolosluk önünde buluşan HKP üyeleri, burada bir basın açıklaması yaptı. HKP adına basın açıklamasını HKP İstanbul İl Yöneticisi Av. Doğan Zafer Çıngı okudu.

"İSRAİL FİLİSTİN'E KAN VE GÖZYAŞI GÖTÜRMEYE DEVAM EDİYOR"

Çıngı, “Siyonist İsrail, Filistin’e kan, gözyaşı, acı ve savaş götürmeye devam ediyor. Siyonist İsrail mazlum Filistin halkına yıllardır gün yüzü göstermiyor. AB-D emperyalistlerinin suikastçısı katil İsrail, o topraklardan sahipleriyle birlikte sürülmediği, atılmadığı, gönderilmediği sürece bu alçakça saldırılar devam edecek” dedi.

44 kişinin hayatını kaybettiğini ve 360 kişinin de yaralandığını belirten Çıngı, “Yapılan ateşkesin ardından şu an itibarıyla saldırılar durmuş gibi gözüküyor. Ancak bütün uluslararası anlaşmaları yok sayan bu Siyonist canavarın ateşkese riayet etmesini beklemek, ölü gözünden yaş ummaktır” ifadelerini kullandı.

ABD Emperyalistlerinin Ortadoğu’daki Bekçi Köpeği Siyonist İsrail’in Filistin Halkına yönelik alçakça saldırılarını İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu önünde lanetliyoruz.

Katil ABD, Siyonist İsrail, Ortadoğu’dan defol! pic.twitter.com/L6JGY9SSsi — HKP (@kurtuluspartisi) August 9, 2022

"AMAÇ BOP'U UYGULAMAKTIR"

Çıngı açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Siyonist İsrail’in bu katliamlarının arkasındaki en büyük destekçi ve güç AB-D Emperyalizmidir. Filistin toprakları AB-D Emperyalistleri tarafından gasp edilerek İsrail’e hediye edilmiştir. Tabii karşılığında da Siyonist İsrail, Ortadoğu’da AB-D Emperyalistlerinin çıkarlarını korumakla görevlendirilmiştir. Bunun için Siyonist İsrail sadece Filistin halkına değil Ortadoğu’daki başta Suriye ve İran gelmek üzere AB-D Emperyalistlerinin çıkarları ile ters düşen tüm devletlere ve halklara karşı Batılı Emperyalistlerin ileri karakolu niteliğindedir. AB-D Emperyalistlerinin bölgedeki en büyük amacı ise ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ isimli, Ortadoğu’yu ve ülkemizi parçalara bölecek olan emperyalist projeyi uygulamaktadır.

"İSRAİL'İN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ AKP İKTİDARIDIR"

Böylesine alçak ve katil olan bu gayrimeşru Siyonist devletin Türkiye’deki en büyük destekçisi ise AKP’giller iktidarıdır. O iktidarın başında bulunan, Yahudi Cesaret Madalyası sahibi zattır. AKP’giller iktidarı bazı zamanlar kendi kitlesini kontrol altında tutabilmek için İsrail karşıtı sözler söylemekte, ona karşıymış gibi görünmektedir. Ama bir gerçek var ki İsrail’in bugün hem siyasi hem ekonomik anlamda en büyük ortaklarından biri AKP’giller iktidarıdır.”

"NEHİR’DEN DENİZ'E ÖZGÜR OLACAKTIR"

İsrail’in yenileceğini ve Filistin halkının kazanacağını belirten Çıngı, “Unutulmasın ki, hem Filistin tarihinde hem de 20’nci yüzyıl dünya tarihinde ezilen halkların, emekçi kitlelerin çıkarları dışında hiçbir şey gözetmeksizin, en insani, en samimi duygu ve düşüncelerle mazlum Filistin halkının haklı davasını savunanlar yalnızca gerçek devrimciler olmuştur. Bugüne kadar böyle olduğu gibi bundan sonra da böyle olacaktır. Eninde sonunda Filistin toprakları ‘Nehir’den Deniz’e Özgür Olacaktır!’” dedi.

HKP üyeleri açıklama sırasında “Siyonist İsrail Filistin’den defol!”, “Filistin halkı yalnız değildir!”, “Kahrolsun AB-ABD Emperyalizmi”, “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganları attı.

Öte yandan HKP üyeleri İzmir Karşıyaka’da da İsrail’in Filistin’e saldırısını protesto etti.