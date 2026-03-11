'Hödük' tartışması: DEM Parti'den Levent Gültekin'e tepki

DEM Parti'nin sosyal medya hesabında gazeteci Levent Gültekin’in DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkındaki sözlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bir siyasi partinin eş genel başkanına 'hödük' gibi ifadelerle saldırmak gazetecilik değil düpedüz seviyesizliktir" denildi.

"HAKARET İLE GAZETECİLİK YAPILMAZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Levent Gültekin’in Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan hakkında sarf ettiği sözleri kınıyoruz. Bir gazeteciye yakışan şey fikir üretmek, eleştiri yapmaktır; hakaret etmek değil. Bir siyasi partinin eş genel başkanına 'hödük' gibi ifadelerle saldırmak gazetecilik değil düpedüz seviyesizliktir.

Halk iradesini temsil edenler hakkında böyle bir üslupla konuşmak gazetecilik değil, bu ülkenin hiç de ihtiyacı olmayan bir zihniyetin tetikçiliğini yapmaktır. Bu dili kullanmayı alışkanlık haline getiren bu had bilmez şahsiyetin bugüne kadar muktedire boyun eğdiğini ama muhalife hakaret etmekten geri kalmadığını herkes çok iyi bilmektedir. Gültekin, gazetecilik etiği ve ilkelerini hiçe saymakta, bir meczup ve trol gibi hareket etmektedir. Kendisine bir kez daha hatırlatıyoruz: Hakaret ile gazetecilik yapılmaz."

GÜLTEKİN: TUNCER BEY'E DİREKT BİR İHTAMIM OLMADI

Gazeteci Gültekin ise DEM Parti'nin açıklamasına yanıt verdi.

Gültekin, sosyal medya hesabından, sözlerinin çarpıtıldığını ifade etti ve yayınından söz konusu kısmı çıkardığını söyledi:

"Bir parti alanen yalan söyler veyahut bir konuyu böyle çarpıtır mı? Konuşmamda “Türkiye de şöyle bir yaklaşım var, Alevilere akıl verme, Kürtlere akıl verme, dindarlara akıl verme… hepimiz bu ülkede yaşıyoruz tabi ki birbirimizin yanlışlarını söyleriz, bu davranış şekli olmamışlık, biraz da hödüklüktür” demişim Tuncer beye direkt bir ithamım olmadığı halde böyle yorumlamak ayıp gerçekten… Kaldı ki bu kelimenin kaba ve maksadını aşan bir kelime olduğunu düşündüğüm için yayından bir saat sonra o kısmı keserek çıkardım…"