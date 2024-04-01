Hozat ve Saratlı belediyelerini kazanan SOL Parti: ‘Zafer direnen halkın zaferidir’
SOL Parti, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına ilişkin “Zafer direnen halkın zaferidir” açıklamasını yaptı.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde Tunceli’nin Hozat ilçesi ile Aksaray’ın Saratlı belde belediyelerini kazanan SOL Parti sonuçlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar belirtildi:
“Tek adam rejimi ezici bir yenilgi aldı, çürümüş iktidar için yolun sonu göründü. 21 yıldır direnen, boyun eğmeyen halkın birleşik iradesi kazandı. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kazandığımız Hozat ve Saratlı'da sosyalist bir ufku büyütmek için var gücümüzle çalışacağız. Tüm halkımızı bu ceberut rejimi yenmek için birleşmeye; sosyalizmin yıldızının parladığı deneyimleri sahiplenerek bu yolda birlikte yürümeye çağırıyoruz.”
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