Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi

Yayınlanma: 27.11.2023 - 15:31

Güncelleme: 27.11.2023 - 15:35

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11 sanıklı davayla birleştirilmesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yer aldığı dosya ile bu dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava dosyalarının birleştirilmesi talebini değerlendirdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu davanın devam eden dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

Buna göre tutuksuz sanık Ogün Samast'ın 6 Aralık'ta yapılacak duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Nisan 2021 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusunda bulunduğu, Arat Dink, Delal Dink, Hasrof Dink, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki sıfatıyla, Ogün Samast'ın ise 'Suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Ogün Samast'ın doğrudan FETÖ üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilmediği, ancak Samast'ın ele geçirilen bir kısım delillerde FETÖ yöneticisi ve üyeleri ile belli bir irtibatının olduğu aktarılıyor.

Samast'ın bu irtibatının şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında FETÖ'nün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu ifade ediliyor. Hazırlanan iddianamede, Ogün Samast'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.