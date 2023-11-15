Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine tepki yağıyor
Hrant Dink’i katleden Ogün Samast'ın tahliye edilmesine tepki yağdı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, "Kışanak, Demirtaş, Kavala, Atalay sadece düşünceleri nedeniyle hapiste ama katil serbest!" dedi.
Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de katleden Ogün Samast, koşullu salıverilme kapsamında tahliye edildi.
Hak savunucuları, gazeteciler, siyasiler ve birçok sosyal medya kullanıcısı Samast'ın tahliyesine tepki gösterdi.
CHP lideri Özgür Özel, kararın ardından "Akıl alır gibi değil. Yok iyi hali varmış bilmem ne. Bu kadar canice bir cinayet işleyen kişinin ne iyi hali olacak? Demek ki Ogün Samast'la Türk bayrağı önünde fotoğraf çekilenler günü geldiğinde o delikten çıkarmayı da bildiler. Artık bu memlekette adaletin a'sından bahseden vicdansızdır." ifadelerini kullandı.
CHP lideri Özgür Özel'den Ogün Samast'ın tahliyesine sert tepki!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 15, 2023
Gelen diğer tepkiler ise şu şekilde:
Hrant Dink’in katili ‘iyi halli’ bulunmuş. Hasta mahpuslara bile uygulamadıkları ‘iyi hal’ katile uygulanmış!!! pic.twitter.com/BvPRWQSWIV— Eren Keskin (@KeskinEren1) November 15, 2023
Tetikçi idi, Hrant Dink katili Ogün Samast az evvel salındı ama— Figen AlbugaÇALIKUŞU / Adalet yoksa zulüm vardır. (@FigenCalikusu) November 15, 2023
??Azmettirenler hiç yakalanmadı.
??İnfaz yasası tetikçi katile uygulandı ama
mesala Barış Pehlivan'dan, mesala İlhan Sami Çomak'tan mesala Gülten Kışanak'dan, mesela uydurma gerekçelerle iyi hal verilmeyen yüzlerce…
“Adalet” denen şaşmış terazi bugün halk iradesiyle milletvekili seçilen Can Atalay’ı serbest bırakmıyor, haber yaptıkları için gazetecileri serbest bırakmıyor, Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ı serbest bırakıyor. Bin kere lanet gelsin.— Onur Öncü (@oencueonur) November 15, 2023
Sevgili Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve de kardeşim Barış Pehlivan hapiste yatarken Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ı tahliye ettiler!!!— İlhan Taşcı (@ilhantasci) November 15, 2023
Bak sen şu feleğin işine…
Zaten Hrant Dink'in katilleri hiçbir zaman tutuklanmamıştı. Yalnızca tetiği çektirdikleri Ogün Samast ve silahı verenler tutuklanmıştı. İstihbarata göz yumanlar, göz göre göre bir cinayete zemin hazırlayanlar ise eserlerine bakarak övünmüşlerdi.— Altan Sancar (@altansancarr) November 15, 2023
Can Atalay'yo, Osman Kavala'yı, Tayfun Kahraman'ı, Barış Pehlivan'ı, Çiğdem Mater'i hapiste tutan rejim, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ı tahliye etti, iyi mi!— Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) November 15, 2023
Milletin oyuyla seçilmiş Milletvekilini, yasaya aykırı bir biçimde cezaevinde tutmak için “yargı krizi” çıkaranlar, katilleri serbest bırakıyor. Kardeşliğimize kurşun sıkanlar, kadınlara, çocuklara kasteden “iyi halliler” dışarıda; gazeteciler, siyasetçiler içeride…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 15, 2023
“Aslanım…
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