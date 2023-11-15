Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine tepki yağıyor

Hrant Dink’i katleden Ogün Samast'ın tahliye edilmesine tepki yağdı. İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, "Kışanak, Demirtaş, Kavala, Atalay sadece düşünceleri nedeniyle hapiste ama katil serbest!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 22:41
Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine tepki yağıyor
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Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de katleden Ogün Samast, koşullu salıverilme kapsamında tahliye edildi.

Hak savunucuları, gazeteciler, siyasiler ve birçok sosyal medya kullanıcısı Samast'ın tahliyesine tepki gösterdi. 

CHP lideri Özgür Özel, kararın ardından "Akıl alır gibi değil. Yok iyi hali varmış bilmem ne. Bu kadar canice bir cinayet işleyen kişinin ne iyi hali olacak? Demek ki Ogün Samast'la Türk bayrağı önünde fotoğraf çekilenler günü geldiğinde o delikten çıkarmayı da bildiler. Artık bu memlekette adaletin a'sından bahseden vicdansızdır." ifadelerini kullandı.

Gelen diğer tepkiler ise şu şekilde:


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