‘HSK iktidarın emrinde’

Yayınlanma: 13.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz etmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılmasıyla gündeme gelen yargıç Ahmet Çakmak’a, resmi yazışmalarda “kalın yazı tipi kullanması”, bir dilekçesinde “AİHM’e gideceğim, dosyamın Güldür Güldür şova parodi olacak olaylardan oluştuğunu bahsedeceğim” demesi, 12 yaşındaki çocuğun tutuklanmasını isteyen savcının eğitime alınmasını ve adliyenin boş kısmına spor salonu yapılmasını istemesi gibi gerekçelerle açılan soruşturmalar sonucu iki kez yer değiştirme cezası verildi.

Hâkimler ve Savcılar Yasası’na göre iki kez yer değiştirme cezası verilen kişinin meslekten çıkarılması üzerine HSK İkinci Dairesi, 6 Temmuz’da Çakmak’ın meslekten ihracına karar verdi. İtiraz sürecinin devam etmesi nedeniyle de Çakmak görevden uzaklaştırıldı. Karar henüz Çakmak’a tebliğ edilmedi.

‘HASMANE TUTUM’

Çakmak’ın avukatı Mustafa Karadağ, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun “cemaat geleneğine devam ettiğini” belirterek karara tepki gösterdi. Karadağ, “Bayramdan hemen önce ihraç ceza soruşturmasına karşı savunma yaptık, bayramdan hemen sonra alelacele ceza vermişler. Tebliğden sonra yasal haklarımızı kullanacağız. Sözde FETÖ yargıdan ve HSK’den temizlenip adil bir işleyiş olacaktı fakat HSK cemaat geleneğine devam etti. Hem de FETÖ iltisakı nedeniyle resmi bir işlem yapılmadan meslekten istifaya zorlandığı iddia edilen bir müfettişin olur olmaz, malumatfuruş olaylar sebebiyle başlattığı bir soruşturma sonucunda, hiçbir gerekçe açıklanmadan, hukuki dayanakları gösterilmeyen, tamamen keyfi şekilde verilen yer değiştirme cezaları sonucunda bu aşamaya gelindi. HSK, yargıç Ahmet Çakmak soruşturmaları nedeniyle yargı tarihinin karanlık ve şaibeli tarafında kalacak. HSK vicdan sahibi değildir, hasmane bir tutum içindedir. İktidarın emrindedir.”

