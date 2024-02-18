HSK'den 387 isme inceleme! Yargıçlar Sendikası Başkanı Güler: Bağımsız yargı idealinden uzaklaşıldı

Yayınlanma: 18.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.02.2024 - 03:00

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından HSK, örgütün yargı yapılanmasına yönelik çok sayıda yargı üyesini, “örgütle irtibat ve iltisakı” nedeniyle başlatılan idari soruşturmalar sonrasında meslekten ihraç etmişti. Danıştay 5. Dairesi ise “FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen” 450 hâkim ve savcı hakkında “göreve iade” kararı vermişti.

Dairenin kararı hakkında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’dan dönüşünde, “Danıştay’ın aldığı bu karara sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor” ifadelerini kullanmıştı. HSK de önceki gün Danıştay’ın kararı sonrasında harekete geçerek, 450 hâkim ve savcının 387’si hakkında inceleme başlattı.

‘BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak ziyaretinde, Danıştay’ın kararına ilişkin “387 iade kararı sonrasında 2021 ile 2023 yılları arasındaki muhtelif tarihleri kapsayan dönemlerde bu kararlar verilmişti. Bu karar neticesinde mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı olarak HSK olarak biz yeniden bir inceleme başlattık. Bu inceleme neticesinde bu dosyalar yeniden incelenecek. Bu anlamda özellikle FETÖ ile mücadeledeki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz, bu bizim kırmızı çizgimiz. Sayın cumhurbaşkanımız Danıştay ile ilgili olarak gerekli açıklamaları yapmıştı. HSK bu dosyalarla ilgili yeniden inceleme başlattı. Bu inceleme sonrasında soruşturmaya dönüşecek bir dosya varsa yine bunun kararının HSK Teftiş Kurulu ve ilgili dairesidir” ifadelerini kullandı.

‘BİLMECENİN İÇİNDEYİZ’



HSK’nin inceleme başlatmasıyla ilgili Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Yargıçlar Sendikası Başkanı Beyhan Güler de şunları söyledi:

“HSK, iade edilenlere yönelik güven kaybı gerekçesi ile eleştiri yapmış olabilir. Ancak şu durumda bir bilmecenin içindeyiz. Danıştay’ın iadelerdeki gerekçeleri ile HSK’nin itiraz gerekçelerini net bilmiyoruz. Ancak yürütmenin talimatı ile hareket edilmesi doğru olmaz. Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi, kuvvetler ayrılığı ilkesini örselediğinden bağımsız yargı idealinden de uzaklaşılmıştır. Yargının ulusal ve ulusüstü ilkeler çerçevesinde hareket ederek yürütme eksenine girmeyi reddetmesi gerekir.”