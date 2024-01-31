HSK üyeliğine Çetin Arslan seçildi!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 21:43

Güncelleme: 31.01.2024 - 21:43

TBMM Genel Kurulu’nda bugün boş bulunan bir HSK üyeliği için seçim yapıldı. Gizli oylama sonucunda Prof. Dr. Çetin Arslan, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri kontenjanından HSK üyesi olarak seçildi.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HSK’da boş bulunan 1 üyelik için seçilecek adayları belirlemek üzere 17 Ocak'ta toplanmıştı. Yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri kontenjanından seçilmek üzere aday olan altı kişiden üçü xelinlenerem Genel Kurul’a sunulmuştu.

6 ŞUBAT'TA GENEL KURUL ÇALIŞMAYACAK

Ayrıca oylamanın ardından Danışma Kurulu, TBMM Genel Kurulu’nun 6 Şubat salı günü çalışmaması önerisini sundu. Kabul edilen karara göre Genel Kurul, Kahramanmaraş merkez depremlerin yıldönümü olan 6 Şubat’ta çalışmayacak.